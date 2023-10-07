遭鄭文燦影射吃裡扒外 馬文君憤怒「三倍奉還」：他才當得起這4字

潛艦國造案洩密風波，引發藍綠互相攻擊。行政院副院長鄭文燦昨天出席賴清德造勢大會，影射國民黨立委馬文君「吃裡扒外」，馬文君今天三點反擊，痛批鄭文燦頻繁出入詐騙洗錢集團招待所，扒老百姓的納稅錢，政壇沒有人比鄭文燦更當得起「吃裡扒外」四字。

馬文君說，她有三點回應鄭文燦的影射，一、國防部長邱國正證實，立法院國防外交委員會舉行機密會議，委員簽到取資料，就等同簽署保密切結，根本不需要另簽什麼保密協定。民進黨委員們瞎罵數日，都已經默默「下車」，鄭文燦姍姍來遲，還在「跳針」錯誤資訊，是不是不用騙術，就不會選？

二、 郭璽與韓籍顧問間撕破臉，到處爆料。她立即請國防部檢視資料，得到「非機敏資料」，「屬廠商惡鬥」的回覆。立即行文法務部調查局偵辦。且事涉韓籍人士以虛假經歷，設局詐騙中華民國政府，我也要求韓國駐台代表處調查，何錯之有？倒是法務部調查局屬行政院轄下，鄭文燦應先向社會大眾交代，調查局收到行文告發，至今已逾20個月，為何仍無法查明真相？到底有沒有辦？

三、 鄭文燦本人頻繁出入詐騙洗錢集團招待所，與詐諞首腦過從甚密。詐騙集團獵農地，鄭文燦市府隨即變更為捷運站址。詐騙集團首腦請託鄭文燦「提拔」某高階警官，已被列為瀆職被告偵辦。最新的一筆是，鄭文燦又被指控協助財團獵地，三立花26億元買牧場，隨即變更地目，可以蓋影城。

「吃裡扒外」這四個字，請鄭文燦自己收下，放眼當今政壇，沒人比他更當得起這四字。這人一路走來，吃詐團的，喝財團的，連喝花酒都要江湖兄弟買單，還被法院認證。他扒的都是人民納稅錢、老百姓的皮。

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