大讚蘇貞昌有魄力 賴清德：他是可以進名人堂的選手
民進黨總統參選人賴清德下午出席行政院前院長蘇貞昌新書簽書會，他表示當年民進黨敗選，他負起政治責任下台，與蔡英文總統討論行政院長的繼任人選，兩人都有共識蘇是很好的人選，原因是蘇貞昌有經驗、有魄力、有執行力，只有蘇能幫忙快速地重整。
賴清德也比喻行政院前院長林全是先發投手，他是中繼投手，中繼投手的責任就是盡量把局數吃長，但因為敗選不得不離開，救援投手蘇貞昌的風格就是直球對決，球路非常剛猛，尾勁很強，而且控球很好，是可以進名人堂的選手，幫助贏得最後的勝利。
賴清德強調口水跟抹黑會過去，成績會留下來，執政難的是做得好老百姓沒感覺，稍有閃失經過放大對執政者衝擊影響很大。他也針對之前演講時遇到女同學詢問民進黨的貪污問題一事解釋，表示當時沒有否定的意思，只是想知道哪件事給她解釋，對於網友對她的攻擊，他認為沒有必要。
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