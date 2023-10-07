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出席蘇貞昌新書發表會 賴清德：他是直球對決的終結者

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
副總統賴清德今天出席行政院前院長蘇貞昌「護國四年」新書發表會，兩人一同進場。記者葉信菉／攝影
副總統賴清德今天出席行政院前院長蘇貞昌「護國四年」新書發表會，兩人一同進場。記者葉信菉／攝影

副總統賴清德今天出席行政院前院長蘇貞昌「護國四年」新書發表會，他致詞表示，賴清德說，當初他把行政院長交給蘇貞昌的時候，曾說行政院前院長林全是先發投手，他是中繼投手，「我很高興我把球交給終結者，蘇貞昌就是直球對決，尾勁很強，控球非常強」。

不過賴清德也說，有一點他沒想到，蘇從終結者延續到下一場的先發投手，還投滿六局才交給行政院長陳建仁這個終結者。

賴清德表示，他很高興能夠受邀出席蘇貞昌的新書發表會，恭喜蘇在博客來的新書排行榜排行第一，這是讓更多人知道，如果有人覺得歲月靜好，那是因為前面有人負重前行，蘇貞昌就是一個代表，特別是在每一次台灣的民主面臨關鍵時刻，蘇貞昌都是站在第一線挺身而出，持續守護民主。

賴清德表示，這本書最大的意義是清楚、明確的紀錄那4年，他看完還蠻感動的，因為有這本書，在過去紛紛擾擾的口水抹黑，成績會留下來。執政困難的地方在於，你做得好，老百姓常常沒感覺，擋住非洲豬瘟，成功把口蹄疫的針拔掉，大家沒感覺，但稍有閃失就被放大，對執政衝擊的影響很多。

賴清德強調，護國不能只是蘇貞昌一個人，應該大家一起來。在台灣第一次政黨輪替之後，在野黨就用盡全力阻止對美軍購。但面對未來的威脅，不分朝野都有責任守護國家，全國人民要一起來，第一要務是要增強國家力量、國防自主，和民主自由站在一起，讓集權主義不敢越雷池一步，達到共同的目標。

蘇貞昌 賴清德 行政院 陳建仁

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