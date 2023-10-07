出席蘇貞昌新書發表會 賴清德：他是直球對決的終結者
副總統賴清德今天出席行政院前院長蘇貞昌「護國四年」新書發表會，他致詞表示，賴清德說，當初他把行政院長交給蘇貞昌的時候，曾說行政院前院長林全是先發投手，他是中繼投手，「我很高興我把球交給終結者，蘇貞昌就是直球對決，尾勁很強，控球非常強」。
不過賴清德也說，有一點他沒想到，蘇從終結者延續到下一場的先發投手，還投滿六局才交給行政院長陳建仁這個終結者。
賴清德表示，他很高興能夠受邀出席蘇貞昌的新書發表會，恭喜蘇在博客來的新書排行榜排行第一，這是讓更多人知道，如果有人覺得歲月靜好，那是因為前面有人負重前行，蘇貞昌就是一個代表，特別是在每一次台灣的民主面臨關鍵時刻，蘇貞昌都是站在第一線挺身而出，持續守護民主。
賴清德表示，這本書最大的意義是清楚、明確的紀錄那4年，他看完還蠻感動的，因為有這本書，在過去紛紛擾擾的口水抹黑，成績會留下來。執政困難的地方在於，你做得好，老百姓常常沒感覺，擋住非洲豬瘟，成功把口蹄疫的針拔掉，大家沒感覺，但稍有閃失就被放大，對執政衝擊的影響很多。
賴清德強調，護國不能只是蘇貞昌一個人，應該大家一起來。在台灣第一次政黨輪替之後，在野黨就用盡全力阻止對美軍購。但面對未來的威脅，不分朝野都有責任守護國家，全國人民要一起來，第一要務是要增強國家力量、國防自主，和民主自由站在一起，讓集權主義不敢越雷池一步，達到共同的目標。
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言