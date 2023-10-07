「Linbay好油」自導自演 民進黨：藍網軍寄生桃市府

民進黨持續緊咬「「Linbay好油」自導自演案。民進黨發言人戴瑋珊表示，該案背後關鍵人物就是雲林縣前縣長張榮味女婿、桃園市政府觀旅局局長周柏吟，此外，桃園市政府新聞處長羅楚東也是「雲林幫」到桃園就任，難怪桃園市藍營政治人物在整個事件中攻擊速度飛快，不禁讓人質疑，網軍抹黑產業鏈勢力就寄生在桃園市政府。

戴瑋珊質疑，周柏吟是不是還和許哲賓有所聯繫？因為恐嚇案就是由桃園市來偵辦，若桃檢透露偵辦進度，周柏吟會不會也知情，直屬長官市長張善政是不是也早就知道恐嚇案就是自導自演，才讓林裕紘直接大辣辣從桃園國門離境，張善政應該出面說清楚講明白。

桃園市議員彭俊豪表示，周柏吟開立「方和傳媒股份有限公司」，多年來方和傳媒接了許多藍營民代的廣告，千絲萬縷的商業行為，和國民黨高層的利益結構難分難解，是否變相透過行政資源養網軍，並寄生市府操控抹黑言論，讓桃園市府成為網軍抹黑中心。彭俊豪說，張善政號稱科技市長，原來就是讓桃園市政府淪國民黨網軍抹黑中心。

周柏吟昨天表示，對於綠營栽贓抹黑，深表遺憾，檢調已掌握所有資料跟內容，希望檢調盡快查明真相，還無辜的人一個清白。

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