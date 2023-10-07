【專家之眼】潛艦國造實乃力挺台灣政治指標

9月28日國造潛艦原型艦完成高度爭議之關鍵儀式，但是因為造艦計畫主持人首先口無遮攔，指稱有未得標軍火商將資料交付中共大使館，隨後軍火掮客出面呼應，針對特定政治人物提出指控，挑起國內政壇相互指控亂局。結果在潛艦原型艦尚未下水前，艦體全身卻已經沾滿政治口水。

再加上應邀參加前述儀式之各國駐台外交代表，引起各方關注，提出相關解讀。特別是美國在台協會官方網站針對該項活動，所展示台北辦事處處長孫曉雅女士與其他來賓合照照片，遭人懷疑係參與造艦工程提供裝備系統之軍備產業代表，更是間接暗示出美國與國造潛艦案，確實存在某些尚未對外公開之曖昧關係。

令人感到不解的是，儘管英國早就公開對我提供潛艦裝備與技術輸出許可，但英國駐台外交代表當時卻未現身。目前傳到沸沸揚揚，軍火掮客指控立委將資料送交韓國，讓涉入潛艦國造案者返國遭致刑事追訴，但其駐台代表李殷鎬博士卻是高調出席，顯然就潛艦國造案來說，我與韓國相互官方往來關係毫無損傷，恐怕只有某些希望獲得不法利益者大失所望。

還有不斷傳聞日本暗中協助國造潛艦，但日方卻僅派副代表岡島洋之出席，顯然難以證實東京在潛艦國造案力挺台灣誠意，其力道可能未見得如人想像那樣理想。不過其他國家駐台外交代表未能受邀，在相當程度上，恐怕就難以證實許多媒體曾經繪聲繪影地指稱，多個國家共同協力支持台灣建造潛艦。

眾人皆知在面對明年初中央公職人員選舉前，綠營必然會祭出抗中保台牌，並且大力宣揚各國都會就此力挺台灣。而如今潛艦國造原型艦業已建成，在木已成舟狀況下，各國提供系統、裝備與技術，早就是既成事實，如此最能用來宣傳各國力挺台灣抗中保台之可用籌碼，綠營卻一反常態，未曾援引當成政治操作資本，到底問題出現在何處？

潛艦國造實乃全球各國力挺台灣關鍵政治指標，但從整個過程發展至今，許多針對核發輸出許可，以及透過軍售或是商售模式提供軍備之資訊確實都從未對外公布。其中最具代表性者就是美國，美國國防部安全合作署(DSCA：Defense Security Cooperation Agency)確實從未針對我方國造潛艦(IDS：Indigenous Defence Submarine)所涉及之裝備系統與技術勞務等項目，發布過任何通告。

但美國畢竟是個政務運行必須遵循法條國家，其軍備產業技術代表能夠在潛艦國造案相關儀式上公開現身，基本上必然是得到官方認可並且能夠獲得輸出許可；絕對不可能私相授受，再搞出像諾斯中校違法軍售同樣醜聞案。

不過國際社會輸出管制畢竟是項恐怖平衡，美國對台出售軍備品項與技術，不論受到北京多大壓力，最後絕對都會端上檯面，醜媳婦到頭來還是要見公婆，但其公開宣布時機點，其實就充滿各種政治考量，特別是當華盛頓要搞定北京互動關係時更是如此。假若美國對台提供秘密軍售，北京還以顏色比照辦理，就會讓華盛頓啞巴吃黃蓮難以招架無法駁斥。

除目前潛艦國造案上獲得各國奧援，綠營應對卻是如同錦衣夜行，反常保持低調未曾積極炒作，確實難以理解之外，另個讓人跌破眼鏡現象，其實就是賴清德對潛艦國造案所採取反應，更是完全失序不合常理。

日前筆者指出賴清德難以擺脫美國「疑賴論」，除其過往基本政治立場外，更重要原因就是其總是被排除在蔡英文政府國安決策圈外，同時在潛艦國造案各個重要節點重要儀式上，賴清德總是被冷落成局外人，總是沒有見到賴清德現身出席。

就算考量國家決策體制安全，安排總統與副總統避免同時出席某些活動，事後總可以安排賴清德視導相關單位，讓其獲得充分簡報掌握政策全貌與發展進程，但從來就沒有看到如此安排，因此確實是啟人疑竇，讓人擔心若是賴清德未來繼任，能否毫無疏漏順利接軌？

特別是在潛艦國造掀起政治口水大戰後，其對本案總算啟口發聲有所表態，但其發言內容實在讓人不敢恭維。賴清德拿出陳年老帳加入戰局，指控當年藍營立委是如何在預算上作梗，這實在腦袋真是不清楚至極。就選戰情勢發展上，擺出書寫回憶錄架勢與格局，去翻以前舊帳，誰有興趣去看當年賴清德在當立委時，在政治攻防上那些往事？

選民原本期待賴清德要針對未來潛艦國造案，如何繼續推動，其能否拿出任何新意，創造更大成果。結果卻是聽到賴清德講古，確實是大失所望。所以假若綠營選戰團隊，無法讓賴清德針對潛艦國造案提出任何新意，恐怕更是對綠營整體選情相當嚴重之負面指標，看來華盛頓疑賴確實是有點道理！