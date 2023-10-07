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回來面對！「Lin Bay 好油」林裕紘今晨將返國 檢警赴機場帶人

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
根據最新消息指出，農業粉專「Lin Bay 好油」版主林裕紘今天清晨將結束出差之旅，搭乘清晨5點30分的華航班機自維也納返國，檢警專案小組將前往機場帶人，釐清這場疑似「自導自演」的恐嚇案。圖／桃園機場提供
根據最新消息指出，農業粉專「Lin Bay 好油」版主林裕紘今天清晨將結束出差之旅，搭乘清晨5點30分的華航班機自維也納返國，檢警專案小組將前往機場帶人，釐清這場疑似「自導自演」的恐嚇案。圖／桃園機場提供

農業粉專「Lin Bay 好油」版主林裕紘上月22日聲稱遭網友恐嚇威脅，經檢警追查，逮獲自稱是版主舊識的藍營黨工許哲賓，供稱受林委託協助「自導自演」恐嚇案，當許於3天前遭收押禁見後，本月初飛至奧地利出差的林也在臉書致歉「對不起，我犯錯了」讓案情大逆轉，據悉，林預計搭乘清晨5點30分的華航班機自維也納返回桃園機場，警方專案小組將從機場直接帶到桃園地方檢察署由承辦檢察官訊問。

根據桃園國際機場航班資訊裡的客機抵達時間，顯示今天自奧地利維也納返國的班機只有2班，分別是清晨5點30分抵達的華航CI64班機，以及下午4點10分的長榮航空BR62；有最新消息指出，林裕紘將搭乘清晨的班機返台，檢警專案小組將於班機落地前抵達桃園機場第一航廈，由航空警察局將林帶入境後，再交由專案小組，由於檢方對於承辦警方洩露過多案情頗有微詞，也已經剪報打算簽辦相關責任，針對林裕紘是否自導自演，還有待檢察官親自問訊釐清。

桃園機場 林裕紘 維也納

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