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爭議延燒1個月 監院低調查進口蛋

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
專案進口雞蛋爭議延燒一個月，監察院表示已申請調查。 示意圖。圖／聯合報系資料照片
專案進口雞蛋爭議延燒一個月，監察院表示已申請調查。 示意圖。圖／聯合報系資料照片

專案進口雞蛋爭議延燒一個月，在野立委不但呼籲監院應主動調查，更曾向監察院遞交檢舉函，監察院昨對此做出回應。監察委員田秋堇、葉大華、蔡崇義昨天表示，農業部因應國內雞蛋產量不足，今年三月起啟動雞蛋短期專案進口，已申請自動調查。

專案進口雞蛋日前遭在野黨質疑為何尋求民間貿易商協助、效期疑義，以及錯標產地等事。行政院長陳建仁九月為此親赴立法院專案報告，對執行過程有不盡完善之處並引起社會紛擾，向民眾致歉。

民眾黨立法院黨團上個月廿六日也到監察院舉發農業部，希望監察院查明農業部專案進口雞蛋政策的職責缺失，以及過期或偽標蛋品未能及時下架回收，更要釐清政府在食安管理的不足，別再讓民眾蒙受食安風險。

國民黨立院黨團首席副書記長李德維也認為，當民進黨急著調查基泰建設時，其實和全民關係更大的是雞蛋，而不是基泰。監察院應盡速調查進口蛋案，監察院長陳菊如想要有自己的歷史定位而非臭名，最好把民之所欲放在第一位，不是民進黨想要的放在第一位。

田秋堇、葉大華、蔡崇義表示，針對農業部因應國內雞蛋產量不足，今年三月起啟動雞蛋短期專案進口一案，三人早已申請自動調查。

不過，監院人士表示，監院過去慣例，對案件要釐清事項，有待深入調查的重點為何，在申請自動調查時會予以簡要說明，進口雞蛋案則一反常態，全無說明，僅指出三位監委已申請自動調查，異常低調。

雞蛋 監察院 農業部

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