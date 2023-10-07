好油案 民進黨開除林裕紘黨籍

農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘與國民黨黨工許哲賓合作，涉嫌聯手自導自演恐嚇案，事件曝光後，林裕紘秀出民進黨證向社會大眾道歉，引發社會輿論；民進黨桃園市黨部昨開執委會後，宣布開除林裕紘的黨籍。

民進黨桃園市黨部表示，林裕紘坦承恐嚇案是自導自演，卻於三日道歉貼文中秀出民進黨黨證，懷疑是計畫性操作，造成社會大眾對民進黨觀感不佳，昨日開執委會，經多數執委同意依規定將其開除黨籍，五年內不得再入黨。

對於事件造成社會恐慌，民進黨桃園市黨部主委張丞儀表示遺憾，也深感抱歉，指林裕紘當初是以線上入黨方式申請入黨，黨部查核以當下無犯罪行為沒有理由拒絕入黨，未來查核機制是否改善仍尚待討論，只希望事件能夠趕快落幕，給社會大眾一個交代。

至於許哲賓，國民黨人事審議委員會三日事發後即決議，解除與許哲賓勞雇關係。

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