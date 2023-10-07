金門民進黨內訌 提案罷免黨部主委

遭黨內同志提出罷免案，蔡其雍說，司法已還他及縣黨部清白，無須擴大渲染。記者蔡家蓁／攝影 民進黨金門縣黨部主委蔡其雍去年參選縣議員疑涉賄，獲不起訴，首任縣黨部主委翁明志認為，蔡行為影響黨譽，發動連署罷免一周已過半，昨向中央黨部提罷免案。蔡其雍回應，司法已還他及縣黨部清白，應以司法判決為準，不須擴大渲染。

近期傳出翁明志與黨代表連署罷免蔡其雍。翁表示，目前黨代表共26席，僅一周就有15席連署，已過半，昨正式提案給中央黨部，未來將依相關規定辦理，希望黨中央要好好處理。

翁明志說，大家會參與連署，是覺得賄選事件對黨的名譽傷害太大，總統大選快到，若不趕快處理，恐會被對手陣營大做文章，影響選情，因此支持快刀斬斷麻。

對於外界質疑，民進黨是否會立刻進入罷免程序？翁明志說，他對民進黨有信心，尤其賴清德在當黨主席時，就通過排黑條款 ，嚴格到有賄選與黑道背景都不能參選民代，甚至無法擔任中常委，種種動作代表民進黨排黑的決心。

翁明志強調，地方黨部主委發生疑似賄選，雖沒有起訴，但搞到有選民到黨部索要賄款，對黨譽有所影響，明顯是主委領導無方，已經不適任黨部主委的職務。

蔡其雍表示，近日傳聞的選舉案件，司法已還他及縣黨部清白，其衍生的糾紛，是當事人的個人行為，當以司法判決為準，無須擴大渲染，造成黨的內耗。

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