賴清德三重造勢適逢生日 全場支持者高唱生日快樂

民進黨總統參選人賴清德今晚來到三重區向日葵廣場，與三重區立委參選人李坤城一同舉辦造勢活動，適逢副總統賴清德今天生日，一群人在舞台上跟著滿場支持者高唱生日快樂歌為他祝壽，心情大好的賴清德在許完三個願望後，跟著現任該區立委余天一同合唱「榕樹下」，最後將象徵交棒的「球棒」由余天手中轉交接任選區立委的李坤城。 民進黨總統參選人賴清德（中）今晚來到三重區向日葵廣場，與三重區立委參選人李坤城（右）一同舉辦造勢活動，他將象徵交棒的「球棒」由現任立委余天（左）的手中，轉交給接任選區立委的李坤城。記者許正宏／攝影 民進黨總統參選人賴清德（中）今晚來到三重區向日葵廣場，與三重區立委參選人李坤城（右）一同舉辦造勢活動，適逢副總統賴清德今天生日，一群人在舞台上跟著滿場支持者高唱生日快樂歌為他祝壽。記者許正宏／攝影 民進黨總統參選人賴清德（右二）今晚來到三重區向日葵廣場，與三重區立委參選人李坤城（右一）一同舉辦造勢活動，適逢副總統生日，一群人在舞台上跟著滿場支持者高唱生日快樂歌為他祝壽，心情大好的賴清德在許完三個願望後，跟著現任該區立委余天（左二）一同合唱「榕樹下」。記者許正宏／攝影

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