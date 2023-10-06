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出席三重傳承音樂晚會 賴清德許三願

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民進黨總統參選人賴清德今晚出席「余天李坤城感恩傳承音樂晚會」。記者江婉儀／攝影
民進黨總統參選人賴清德今晚出席「余天李坤城感恩傳承音樂晚會」。記者江婉儀／攝影

民進黨總統參選人賴清德今晚出席「余天李坤城感恩傳承音樂晚會」，賴清德不但難得開金口與立委余天、立委參選人李坤城合唱「榕樹下」，今天也剛好是賴清德生日，賴清德也在台上許下三個願望，包含「天佑台灣，總統當選，李坤城當選立委及國會過半。」

賴清德致詞時表示，余天交棒給李坤城，讓人欽佩他的胸襟跟肚量，余天這次如果要選一定也會上，但余天願意交棒給李坤城，栽培年輕人，讓人感動。而李坤城去年下定決心不選議員占席次，要承擔更重的責任，三重區的議員都很優秀，雖然初選有競爭，但是大選很團結，今天也都出席全心支持李坤城。

賴清德表示，余天不只是歌壇大哥，地方有任何困難，余天也很幫忙，做人受到尊重，他回憶，當年2008年選舉，民進黨在全台只選上13席立委，余天在這個艱困的時候當選立委，讓人很感動。

賴清德說，今天現場來了三重蘆洲超過百位里長來支持，晚上雨一陣一陣，支持者全程不離席，讓人非常感動。未來台灣面臨國際局勢、氣候變遷、智慧化時代來臨，還有地緣政治變化，面對壞鄰居恐嚇，但他相信只要團結什麼都不怕，一定要贏這場選舉，只要民主的力量團結在一起，朝野團結，台灣一定不怕任何國家的入侵。

活動最後，李坤城從余天、賴清德手上接過球棒，李拿著球棒揮棒三次，象徵總統、立委、政黨票全壘打。

民進黨總統參選人賴清德今晚出席「余天李坤城感恩傳承音樂晚會」。記者江婉儀／攝影
民進黨總統參選人賴清德今晚出席「余天李坤城感恩傳承音樂晚會」。記者江婉儀／攝影

賴清德 李坤城

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