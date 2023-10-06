侯友宜拋教育政策 民進黨：又要學生背黃河流經省分？

國民黨總統參選人侯友宜拋教育政策。民進黨發言人張志豪表示，請侯友宜不要市政無心，連提出國政都不用心，不僅抄襲民進黨總統參選人賴清德提出的「縮短公私立大學學費補助方案」，更打臉自己先前嗆說「政策撒幣」，對照今天簡直自相矛盾。奉勸侯友宜，政見可以抄襲，但請註明出處，不要只會罵柯文哲、郭台銘，自己也犯了同樣的錯。

張志豪指出，賴清德主席提出「拉近差距1+3方案」進一步減免私立大學學雜費達3.5萬元，主要是希望國家透過教育栽培人才，讓國家更好。因為政府補助公立大學比較多，補助私立大學比較少，公立大學沒有排富，通通都是一樣的學費，所以定額補助私立大學學雜費，是比較穩健的政策。

張志豪說，尤其賴清德提出這項主張有其過去政策脈絡，他在行政院長任內，規畫就學貸款輕鬆還、放寬延後繳款的條件，就是希望減輕社會新鮮人的經濟負擔，因此認為政府還能做得更多、更好。也請侯友宜千萬不要為了救自己的選情，為了抄襲而抄襲，為了加碼而加碼，因而失去政策本意。

張志豪表示，侯友宜政見抄襲私立大學學雜費加碼就算了，被媒體問到是否會調整去中國化的課綱？侯友宜竟然表示「中華文化是大家的根，不該被遺忘。」難道要學生再背出黃河、長江起源何處、流經省分、出口何地嗎？

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