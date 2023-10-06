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產地標示不實 新北開罰瑞騰公司48萬、移送檢方偵辦

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
瑞騰國際公司被查獲豬肉產地標示不實。圖／新北市衛生局提供
瑞騰國際公司被查獲豬肉產地標示不實。圖／新北市衛生局提供

瑞騰國際公司桃園工廠混合美加豬肉，但原產地資訊標示不清，新北市衛生局表示，業者雖自稱作業疏忽，沒有即時更正產地，但已嚴重影響消費者觀感，評估後依違反食安法開罰48萬元，並移送新北地檢署偵辦。

衛生局說明，針對桃園衛生局查獲新興冷凍公司製售豬火鍋肉片（生產期間為7月1日至8月20日），及瑞騰國際公司製售之豬肉片（生產日期為9月23及26日）產地涉有標示不實，分別銷售給轄內31家及23家小型餐飲業者，總計54家，衛生局派員稽查皆已無庫存。

衛生局表示，2021年1月1日起中央開放含萊克多巴胺之豬肉進口，新北市跨局處成立聯起萊稽查小組，每年啟動轄內肉品源頭查核專案，2021年至2023年針對轄內源頭工廠及輸入業者共計查核約500家次，其中包含食藥署交下的輸入查核名單174家次，未查有豬肉原產地標示不實情形，另抽驗660件豬肉及其製品，均未檢出含萊克多巴胺。

衛生局呼籲，食品業者應確實遵守豬肉原產地標示規定，並保存食品來源及流向憑證以備主管機關查核，並不得為不實之標示或廣告，衛生局會定期與不定期執行稽查，違規者將依法處辦，絕不寬貸。

衛生局 豬肉

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