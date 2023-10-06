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「Lin bay 好油」自導自演案 民進黨桃園市黨部開除林裕紘黨籍
臉書粉絲團「Lin bay 好油」負責人林裕紘自導自演恐嚇案，事件曝光後，他秀出民進黨證向社會大眾道歉，引發社會輿論；民進黨桃園市黨部今天開臨時執委會，決定開除林的黨籍。
民進黨桃園市黨部表示，林裕紘坦承恐嚇案是自導自演，卻於本月3日於道歉貼文中，秀出民進黨黨證，懷疑是計畫性操作，造成社會大眾對民進黨觀感不佳，今日開執委會，經多數執委同意依規定將其開除黨籍，5年內不得再入黨。
對於事件造成社會恐慌，桃園市黨部主委張丞儀表示遺憾，也深感抱歉，指林男當初是以線上入黨方式申請入黨，黨部查核以當下無犯罪行為沒有理由拒絕入黨，未來查核機制是否改善尚待討論，只希望事件趕快落幕，給社會大眾一個交代。
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