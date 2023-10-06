宜蘭立委藍綠掀國家認同戰 綠提政黨正名、藍嗆總統說明
國慶日即將到來，國慶大典上「有沒有中華民國」掀論戰。民進黨宜蘭立委參選人陳俊宇建議「中國國民黨」應改名，以免國人誤認是外國政黨；國民黨立委參選人黃琤婷反擊，蔡英文總統任陸委會主委期間，曾稱自己是中國人，是不是要先請總統說明？
今年中央政府國慶大典將國慶日英文稱為「Taiwan National Day」，引起軒然大波，前總統馬英九日前就表示，這樣的作法違反中華民國憲法，拒絕出席。
陳俊宇今與前宜蘭代理縣長陳金德等人開記者會，針對馬英九拒絕出席國慶，提出「政黨正名」政見。陳俊宇表示，其實中國國民黨才是用中華民國的概念偷渡中國，立院應該要增訂政黨法第8條第一項第五款，「政黨名稱或簡稱不得慣有外國國名或使人誤認為外國政黨」，國民黨也應該改名。
陳俊宇競選總部發言人薛呈懿補充，國民黨立委參選人黃琤婷可能認為只要握手跑攤就可以競選，其實從過去投票模式中可以發現，宜蘭人相當看重總統參選人對國家議題的態度與立場，請黃回應，是否認同政黨正名？中國國民黨要不要改名？
黃琤婷反擊，既然那麼看中國家認同，那麼民進黨總統參選人賴清德，選的是哪一國總統？蔡英文總統又是哪一國總統？民進黨政府連國慶日都敢偷渡「Taiwan National Day」，為何不敢公然稱「台灣國」？這是將中華民國置於何地？
黃琤婷表示，國民黨要不要改名是家務事，不用民進黨指手畫腳。蔡英文總統2000年到2004年擔任陸委會主委期間，曾說自己讀中國書長大、是中國人；宜蘭既然有這麼多關心國家認同的人，是不是要先請蔡英文總統說明？
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