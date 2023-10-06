北市第3位副市長懸缺…林延鳳批政治算計 蔣萬安拿高雄舉例：不要雙標

台北市總人口數達250萬大關，第三位副市長人選仍懸而未決，民進黨北市議員林延鳳今天在議會再談此事，認為是政治算計，「趕快找第三位副市長，不希望北市市政吊車尾。」台北市長蔣萬安反嗆，高雄市的第三位副市長懸缺更久、達九個月，「議員不要雙標。」

林延鳳表示，北市第三位副市長傳出北市議長戴錫欽推薦藍營市議員王欣儀，但遭副市長林奕華反對，她詢問林奕華，「是不是出自妳的反對？有沒有推薦過副市長人選？」林奕華回應，這是市長權責，「有人故意見縫插針，我和王欣儀關係很好。」

林延鳳不斷詢問蔣萬安，第三位副市長懸缺四個月，哪時候才能上任？不希望北市府市政滿意度在六都吊車尾。蔣萬安則以高雄市府反嗆，「找到適合人選就會盡快上任，高雄第三位副市長懸缺九個月更久，議員不要雙標。」