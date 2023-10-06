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增購非高端疫苗被質疑浪費公帑 北市府嗆薛瑞元：坐領公帑無視民意

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會質詢時受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會質詢時受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安針對市民對高端疫苗有疑慮，將增購非高端疫苗，但衛福部薛瑞元質疑如果還要增購疫苗，是否有浪費公帑的可能性。對此，台北市長蔣萬安下午赴議會質詢指出，一定會確保有足夠疫苗讓民眾安心施打；北市府發言人殷瑋則反問薛瑞元，是否有坐領公帑、卻無視民意的可能性？

蔣萬安下午赴議會質詢受訪指出，該做的還是要做，中央也應該好好思考，有這麼多的民眾對於特定疫苗有疑慮、質疑，不願意施打，台北市政府至少一定要確保市民能夠安心打到民眾認為放心的疫苗，所以一定會確保有足夠疫苗讓民眾安心施打，且全面提升流感疫苗的施打比例。

殷瑋表示，薛瑞元身為衛福部長，卻不把民眾對今年新增特定廠牌的疑慮當一回事，對此視而不見，「這樣是否有坐領公帑卻無視民意的可能性？」

殷瑋說，站在公共衛生的角度來看，本來就要增加疫苗的普及率，才能更好的預防流感，保障市民健康。因為特定廠牌的疫苗引起民眾的疑慮，降低民眾施打疫苗的意願，此時確保民眾都能安心地接種疫苗，大家一起預防流感，本來應該是衛福部要負起的責任，也本應是中央地方一同努力的方向。

殷瑋指出，薛瑞元身為衛福部長，卻不把民眾對今年新增特定廠牌的疑慮當一回事，對此視而不見，這樣是否有坐領公帑卻無視民意的可能性？

高端疫苗 蔣萬安 薛瑞元 流感疫苗 殷瑋 衛福部

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