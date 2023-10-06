改善護理人才出走潮 三班護病比有三年過渡期獎勵
為改善護理缺工問題，行政院提出包含三班護病比等12項護理人員改善措施。衛福部長薛瑞元表示，今年會訂出三班護病比的標準，並且會有三年過期，中間每一年都會給獎勵金。
現行「護病比」制度是以全日平均來計算，也就是全天加起來的人力平均，「三班護病比」則是針對每一班人力都有固定照護比例的規範。薛瑞元表示，訂出三班護病比後，醫院必須補人力進來，而越早補齊人力或是達成比例越高，會給更多獎勵，目前預計會採用公務預算，因此還需要提報預算以及立法院審議，因此預計要三年才能達成。
薛瑞元說，夜班護理人力最有可能不足，因此要規畫夜班費。今年健保總額協商已有規畫經費，預計明年實施。至於是否會因為夜班獎勵排擠白班人力？他認為，每個醫院制度不同，每一個這一個病房的人，都有機會輪夜班，所以不會有搶夜班的狀況。另，加護病房沒有白班、夜班分別，一般急性病房人力，已就醫院提報數字再給40%、50%的乘數，讓他們也可分配給那些沒有報上來的單位。
行政院提出12項措施，護理公會全聯會也有9項訴求；薛瑞元也表示，大部分是重疊的，但是在薪資上他們希望新進人員年薪保障70萬元還需要從長計議。此外，外界也拋出津貼不要直接進入醫院水庫而是直接給護理人員，他說，已經有掌握各醫院的夜班費，若是沒有拿到金額可以檢舉，健保也可以有扣款、停止部分業務等手段。
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