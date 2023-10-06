專案進口雞蛋風波狂燒 監委出手了「3委員申請自動調查」

專案進口雞蛋風波不斷，監察院今天發布新聞稿表示，農業部為因應國內雞蛋產量不足，自今年3月起啟動雞蛋短期專案進口一案，監察委員田秋堇、葉大華、蔡崇義業已申請自動調查。

監院過去慣例，對於案件要釐清的事項，有待深入調查的重點為何，在申請自動調查時會予以簡要說明。進口雞蛋案則一反常態，全無說明，僅指出三位監委已申請自動調查，異常低調。

【中央社／台北6日電】

監察委員田秋堇、葉大華、蔡崇義今天說，農業部因應國內雞蛋產量不足，今年3月起啟動雞蛋短期專案進口，3人對此早已申請自動調查。

專案進口雞蛋日前遭在野黨質疑為何尋求民間貿易商協助、效期疑義，以及錯標產地等事。行政院長陳建仁9月赴立法院專案報告時解釋，進口雞蛋政策已達成效果，證明政策是正確且必要，但執行過程有不盡完善之處並引起社會紛擾，必須向民眾致歉。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、立委陳琬惠、黨團副主任楊寶楨9月也曾向監察院遞交檢舉函，舉發農業部雞蛋產銷調控失職。

田秋堇、葉大華、蔡崇義今天透過新聞稿表示，針對農業部因應國內雞蛋產量不足，今年3月起啟動雞蛋短期專案進口一案，3人早已申請自動調查。

專案進口雞蛋源於年初雞蛋短缺、蛋價高漲，農業部3月啟動限時限地的進口雞蛋專案，期程至明年6月30日止。根據農業部提出的「進口雞蛋專案成效與精進作為」報告，計算3月至7月，共進口1億4000多萬顆雞蛋，使得消費者減少購買雞蛋支出，整體政策效益達新台幣60億元。

報告也指出，此次專案進口的殼蛋將不再釋出上架，皆以調度加工為主；而未來雞蛋缺口若達10%，須再次進行專案進口雞蛋時，原則上會選擇在出口國即洗選包裝的原裝盒蛋，避免效期疑慮。

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