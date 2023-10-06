ECFA關稅若中止優惠 陳駿季：往高端市場發展
立法委員廖婉汝今天在立法院針對農產品出口議題進行質詢，她表示農產品輸陸受阻，並提問ECFA關稅中止優惠，要如何應對，農業部代理部長陳駿季回應「要往高端市場發展，協助產業做行銷，像是日本、美國，從數據來看農民平均價格是沒有降低的，表示拉到高端市場的策略是有效的」。他也強調美國是非常重要的貿易夥伴，特別是進口的黃小玉，是非常重要的飼料來源，美國也是目前我國農產品第一大輸出國。
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