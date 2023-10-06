影／移工將重症失能家庭當跳板 藍委呼籲廢一站式服務

國民黨立委王鴻薇與溫玉霞今天在立法院舉行記者會，兩人指出，重症失能者反應，有許多外籍看護把重症失能家庭當跳板，簽約後很短期間內，就態度大變，逼迫他們同意讓其轉工。失能者賴昱菘表示，除被惡意拉到手受傷，他需要人抱上床，看護還裝不懂，用粗魯方式對待，就是為了可以轉工，希望政府正視問題，重症失能者只是想活得有尊嚴。王鴻薇與溫玉霞呼籲，政府應補助失能者維持穩定照護人力、免繳就業安定費等。

王鴻薇與溫玉霞表示，外籍看護把重症失能家庭當跳板問題，其中一個原因是政府推行「一站式服務」，成為外籍移工串連的平台，服務上路半年至今，其中已有5％的移工轉工，應廢除該服務。溫玉霞指出，一站式服務繳交的經費也都是雇主所出，卻造成更多移工怠工、挑工，最後受害的是經濟等更弱勢的失能者。王鴻薇也表示，台灣重視外籍移工人權，但也不能以犧牲台灣人民基本生活權作代價，支持政府應補助失能者，讓他們更容易找到外籍看護，也減輕僱用外籍看護成本。

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