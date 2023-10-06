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被移工當跳板、逼同意轉工 失能者淚訴：想活得有尊嚴

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委溫玉霞今舉行記者會，多名重症失能者到場表示，被許多外籍看護簽約後當作跳板，逼迫他們同意讓其轉工。記者程遠述／攝影
國民黨立委溫玉霞今舉行記者會，多名重症失能者到場表示，被許多外籍看護簽約後當作跳板，逼迫他們同意讓其轉工。記者程遠述／攝影

國民黨立委溫玉霞今舉行記者會，多名重症失能者到場表示，被許多外籍看護簽約後當作跳板，簽約後很短期間內，就態度大變，逼迫他們同意讓其轉工。失能者賴昱菘落淚表示，除被惡意拉到手受傷，他需要人抱上床，看護還裝不懂，用粗魯方式對待，就是為了可以轉工，希望政府正視問題，重症失能者只是想活得有尊嚴。

溫玉霞和國民黨立委王鴻薇都出席記者會表示，外籍看護把重症失能家庭當跳板問題，其中一個原因是政府推行「一站式服務」，成為外籍移工串連的平台，服務上路半年至今，其中已有5％的移工轉工，應廢除該服務，且也主張政府應補助失能者維持穩定照護人力、免繳就業安定費等。

賴昱菘說，他的第一個外籍看護逃逸，第二個前三天很正常，第四天態度就不同，會利用四下無人時，惡意拉、拽自己，讓他現雙手肌腱發炎、韌帶拉傷，手沒法控制電動輪椅；且台灣籍看護60歲都可以抱床，外籍看護年輕力壯，卻裝聽不懂教導，自己感到沒被當成人在看。

賴昱菘表示，自己有在當街頭藝人，想要的只是賺取收入活得像人，卑微的要求是穩定的照護人力，讓他活得有尊嚴，看護狀況若沒法解決「乾脆開放安樂死」。

失能者高淑專說，花了7萬多元找外籍看護來，才一個月又兩天就當跳板走了，每一次看護想要離開，她的生活都過得很不安全，家裡為了幫自己請看護，小孩都外出深夜工作，若措施仍不好他也十分無奈。

失能者呂建興則說，重症者用同樣薪水，一個月2萬4千元等聘請外籍看護，看護們一定想選輕鬆工作，希望政府可以補助重症者，加薪給外籍看護，讓看護更願意照顧或心甘情願。

溫玉霞強調，一站式服務繳交的經費也都是雇主所出，卻造成更多移工怠工、挑工，最後受害的是經濟等更弱勢的失能者，請政府看到民眾的痛苦，她要求廢除一站式服務、讓重症失能雇主免繳就業安定費，補助失能者維持穩定照護人力，解決失能者被當跳板問題。

王鴻薇也表示，台灣重視外籍移工人權，但也不能以犧牲台灣人民基本生活權作代價，像外籍看護一個月、短時間就移出的狀況必須改善，支持政府應補助失能者，讓他們更容易找到外籍看護，也減輕僱用外籍看護成本。

國民黨立委溫玉霞今舉行記者會，多名重症失能者到場表示，被許多外籍看護簽約後當作跳板，逼迫他們同意讓其轉工。記者程遠述／攝影
國民黨立委溫玉霞今舉行記者會，多名重症失能者到場表示，被許多外籍看護簽約後當作跳板，逼迫他們同意讓其轉工。記者程遠述／攝影

外籍看護 移工 記者會

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