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鄭文燦被諷門神提告 朱立倫一段話酸回去
國民黨總統參選人侯友宜以廣告諷刺行政院副院長是門神，鄭文燦憤而提告並發聲明駁斥。對此國民黨主席朱立倫今表示，昨新竹以南都在防災，中央災害應變中心應是一級開設，「請問中央災害防救委員會的主委是哪位，昨天在做什麼？」
針對鄭文燦提告被侯友宜競辦諷門神，朱立倫表示，鄭文燦趕快回到行政院副院長的工作，為民眾解決問題比較重要。食安的議題，先是雞蛋這麼嚴重，不管是壞蛋、混蛋，讓民眾不安，現在又來了一個混肉，行政院竟沒有提出解決方案，只會提告在野黨，提告質疑的民眾，這是什麼樣的行政院？
朱立倫質疑鄭文燦， 昨天是新竹以南都在防災的情況，中央災害應變中心應是一級開設，請問中央災害防救委員會的主委是哪位，昨天在做什麼事情？
按中央災害防救委員會設置要點規定，主委由行政院副院長兼任，承行政院長之命，綜理委員會事務。
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