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陳雪生爭取建馬祖大橋 稱中國是祖國不為過
大陸國家主席習近平提出通橋、水、電、氣等新四通，國民黨立委陳雪生今天質詢時問行政院長陳建仁態度，陳建仁表示，目前沒有新四通必要及迫切性。陳雪生脫口表示，政府一直稱被統戰，請問「我被統戰了嗎？我的祖先都在那邊，說中國是我的祖國也不為過」，但台灣是他生長的地方，他非常喜歡。
陳雪生今天質詢時關注馬祖地方建設，並詢問陳建仁對於習近平提出中國與金門通橋、通電、通水、通氣等新四通看法。
陳建仁表示，到目前為止馬祖水氣電的部分，政府都會來加強相關建設，目前還沒有新四通的必要，也沒有迫切性。
陳雪生說，這是中央決策，地方政府無從干預，但金門、馬祖百姓很歡迎新四通，因為中國要蓋橋在地人樂觀其成，因為我們又不用出錢。
陳雪生提到，「你說中國統戰已經統戰幾十年了，我被統戰了嗎？」陳雪生說，他的祖先都在那裡，台灣沒有半個親戚，說中國是他的祖國也不為過，但走遍全世界他非常喜歡台灣，台灣豐衣足食、老百姓很自由，他非常喜歡住在這塊生長的地方。
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