「好油案」背後有公關公司操盤 高嘉瑜點出4大特徵

農業粉專「Lin bay好油」版主、民進黨籍林裕紘與國民黨黨工許哲賓涉嫌聯手自導自演恐嚇案，民進黨立委高嘉瑜質疑背後的有第二間公關公司，且她比對了四大特徵，發現都完全符合，要求檢警追查背後的金流。

高嘉瑜說，這個第二間的公關公司，比對4大特徵，第一大特徵就是許哲賓是這家公關公司的股東，第二是這家公司有數十個海外的帳號，這個帳號有 vpn 的軟體，屬於這家公關公司的資產，第3個就是這家公關公司的資本額100百萬元，第四特徵就是這家公關公司已經連夜的關閉網站，關閉YT頻道，關閉所有的連結跟資料。

高嘉瑜說，符合這4大特徵的第二代公關公司，她已經一再的確認，並不是第一代的老牌用關公司，所以黨部今天針對這個公關公司有再去追查，4項特徵都完全符合，最符合的就是連夜關閉網站，關閉相關的一些網頁連結。

高嘉瑜說，這背後的金流，現在檢警必須趕快追查到底，林和許其實半年前，就已經在配合散布假消息，再利用網軍、利用公關公司帶風向，這樣子的操作可能也不是第一次。

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