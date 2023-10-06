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影／屏東明揚大火凸顯問題 民眾黨呼籲補足消防人力

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）與發言人楊寶楨（左）上午舉行記者會，呼籲強化政府部門稽查及業者自主監督，要求各類產業園區內的消防單位應畫歸地方政府管理，並加速補足救災人力，保障消防員的權益和安全。記者余承翰／攝影
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）與發言人楊寶楨（左）上午舉行記者會，呼籲強化政府部門稽查及業者自主監督，要求各類產業園區內的消防單位應畫歸地方政府管理，並加速補足救災人力，保障消防員的權益和安全。記者余承翰／攝影

屏東明揚大火造成多人傷亡，凸顯現有消防法規、消防員待遇問題，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠與發言人楊寶楨上午舉行記者會，呼籲強化政府部門稽查及業者自主監督，要求各類產業園區內的消防單位應畫歸地方政府管理，並加速補足救災人力，保障消防員的權益和安全。

邱臣遠指出，「消防法」最近一次更動，是因應前年高雄城中城大火，民眾黨團有提出相關倡議，不希望每次有公安事件發生，有民眾及消防員傷亡時，行政單位才會想到法規漏洞補強、權益提升，不要今天公祭，明天忘記。針對消防改革，無論是新修正法規未能及時推廣，或法令規範仍有不足，明揚大火燒出制度缺漏，相關機關責無旁貸，應盡速修法完善法令規定。

楊寶楨則表示，明揚火警暴露出現行消防體系諸多不足之處，執政者理當記取教訓，拿出改革魄力。主席柯文哲日前提出6項消防政見，如建立「安全環境管制E化平台」、借鑑美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）的災害治理經驗，統合救災力量與資源、提升消防相關預算提升至少50％，同時也要補足救災人力，確保面對無預警的事故時，消防人員仍能保持最佳狀態，民眾黨團未來將持續促進相關改革，希望全面提升消防效能和安全性，以更好地保障公眾利益和消防員工作權益。

消防員 民眾黨

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