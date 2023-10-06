小英之友會成員返陸探親被抓？陳建仁：海基會了解中

媒體報導，一名嫁來台灣20多年且具中華民國身分證的陸配，疑因曾參加「小英之友會」活動，近期回中國大陸探親時被拘留。陸委會主委邱太三今天表示，陸委會並未接到相關陳情，民眾是向海基會反映，陸委會會請海基會同相關單位積極了解；行政院長陳建仁也說，這案由海基會進一步了解，如有需要的幫助，會盡力協助。

陳建仁今天率各部會首長到立法院施政報告並備質詢，民進黨立委陳素月表示，是否有小英之友會成員到大陸探親卻遭留置或關押。陳建仁回應，行政院呼籲國人到大陸不管經商、就學或旅遊，要注意自身安全，如有特別需要政府協助的地方，要趕快跟政府聯絡，政府也一定盡最大可能協助。

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