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山坡地大規模濫墾種生薑 監院糾正花蓮縣政府

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
山坡地大規模濫墾種生薑，監院糾正花蓮縣政府。本報系資料照
山坡地大規模濫墾種生薑，監院糾正花蓮縣政府。本報系資料照

監察委員紀惠容、趙永清今天表示，花蓮縣出現山坡地大規模種植生薑，恐破壞水土保持及影響環境狀況，花蓮縣政府未依水土保持法令審核山坡地簡易水土保持申報書，監察院提出糾正，促其改善。

查案監委表示，該案的簡易水土保持申報書，「挖、填方總和」欄位均空白未填列，無從檢視適用規模，花蓮縣政府居然仍核定；此外，申請人提出水土保持開工報告及完工申報時，書件內容還有誤載申請人、文號及面積等情事，縣府也未查，有明顯疏失。

查案監委指出，根據水土保持技術規範，該地綠化覆蓋率應達80%以上。監察院今年6月16日現地履勘，發現申請人以插樹枝方式，矇混植生綠化，綠化覆蓋率與花蓮縣政府府5月會勘明顯有誤，顯然是縣府虛應故事。

【中央社／台北6日電】

監察委員紀惠容、趙永清今天表示，花蓮縣政府監督玉里鎮的長良林道旁山坡地開發不力，未依法審核簡易水土保持申報書，且會勘也有違失，日前已提案糾正花蓮縣政府。

紀惠容、趙永清調查「花蓮縣玉里鎮長良林道旁山坡地，遭大規模種植生薑，恐破壞水土保持及影響環境」案，監察院財政及經濟委員會4日通過調查報告，並糾正花蓮縣政府。

紀惠容、趙永清今天在監察院舉行記者會表示，花蓮縣政府並未依法審核此開發案土地整坡作業的「簡易水土保持申報書」，申報書上申請人根本未填「挖方、填方總和」，也未依照規定檢附實施地點的土地位置圖、排水、沉砂池、植生綠帶等水土保持設施平面配置圖等情形，仍獲審核通過。

紀惠容說，花蓮縣政府也未依照行政程序法規範的委辦程序，讓玉里鎮公所直接實施簡易水土保持申報書的完工檢查，也不符法制。

此案開發過程還被發現越界超挖，紀惠容說，花蓮縣政府裁罰後要求申請人改正，會勘後認定符合植生覆蓋率超過9成以上，同時獲得水土保持技師提供的安全無虞簽證，但監察院實際履勘時，卻發現植生覆蓋明顯不到9成，且還有插樹枝矇混植生綠化的情形發生。

紀惠容表示，依上述種種違失，監察院日前已通過糾正花蓮縣政府。

至於此案水土保持技師曾提供安全無虞簽證，紀惠容表示，這名技師未能提出專業可靠簽證，疑似違反技師法，將要求並追蹤花蓮縣政府是否查明認定核處。

趙永清說，此案堪稱台灣山坡地開發的縮影，花蓮縣政府在整個監督、管理都有嚴重缺失，讓人憂心台灣山林水土保持，除了地方政府應加強監督管理，也期盼農業部加強督導。

花蓮 監察院 樹枝

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