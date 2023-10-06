蘇貞昌、賴清德明同台宣傳新書「護國四年」

行政院前院長蘇貞昌近來出版新書「護國四年：會做事的團隊，盼台灣成為幸福之地」，明天由副總統賴清德擔任嘉賓，賴蘇將公開同台打書。

蘇貞昌首場新書發表會，本來規畫在5日舉行，邀請蔡英文總統擔任嘉賓，因颱風的影響延期。蘇辦幕僚表示，蘇貞昌在卸任行政院長後，一直想用文字來記錄並感謝許多人的幫忙和貢獻，因為任期長達4年，施政涵蓋範圍非常廣，不可能一本書寫完，因此挑選10個具有代表性的主題，來敘述這個行政團隊盡心盡力，守護這個國家的歷程。

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