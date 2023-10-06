好油背後有網軍？民進黨控：網軍中央廚房在國民黨內

民進黨今天表示，Lin bay好油案揭露整個藍白抹黑產業鏈，藍白陣營為遂行特定政治目的，疑似直接透過以張榮味女婿，即現任桃園市政府觀旅局局長周柏吟過去所經營的「方和傳媒股份有限公司」，作為國民黨抹黑造謠的「中央廚房」。民進黨呼籲國民黨應該說清楚，國民黨主席朱立倫立刻道歉。

民進黨發言人林楚茵表示，國民黨培養小編，並與行銷公司網軍、網紅相互合作，形成堅不可摧的抹黑造謠產業鏈。民進黨發言人張志豪表示，這整個抹黑供應鏈，是從林裕紘與國民黨黨工許哲賓兩人發動的造謠生成中央廚房，再到民眾黨、國民黨一干人等發文力挺，藍白聯手造謠抹黑令人不齒。

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