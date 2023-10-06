時力黨團指勞檢分工「一國多制」 籲勞檢權回歸中央

立法院時代力量黨團今天舉行記者會，指屏東明揚大火燒出台灣消防制度問題，呼籲勞檢權回歸勞動部，改正現行勞動檢查「一國多制」的分工亂象，請勞動部拿出積極態度，提出具體草案。

時代力量立委陳椒華指出，勞動部手握勞檢指揮監督權力，執行上卻可授權給其他中央或地方政府設置機構執行檢查，形成一國多制亂象，例如經濟部管理的屏東科技產業園區，就被授權可以自行負責園區內所有工廠檢查。

陳椒華表示，時力黨團索資發現，目前科學園區和產業園區配置的勞檢人力相當有限，經濟部加工出口區管理處屏東分處的勞檢科，竟然只配置2名檢查員，由2個人全權負責、把關所有工廠的職業安全，真的足夠嗎？

陳椒華質疑，經濟部本業是促進產業發展、鼓勵招商投資，不應該球員兼裁判，自己勞檢自己；整個園區都以拚生產、拚經濟為目標，勞檢員真的有辦法在沒有壓力的情況下給予違法工廠重罰，甚至祭出勒令停工的處分嗎？

陳椒華指出，行政院委託研究曾指出，世界各國勞檢組織設計中，台灣是最差、最便宜行事的模式，勞檢權應回歸中央，是時力長期以來的勞動主張，黨團也在2021年就提案修法，主張勞動檢查權應改為「中央直屬制」，把現在授權交給經濟部、國科會的科技產業園區與科學園區，以及各地方政府的勞檢權還給勞動部，不再分權，解決勞檢一國多制的問題。

時代力量立委王婉諭表示，勞動基準法是全國一體適用的法律，但由於勞檢權分散於各地方政府，往往造成勞檢次數、裁罰、檢查標準不一，或是勞檢面臨中央修法、地方政府未能同步配合，凸顯勞動部對各勞檢機構指揮監督成效不彰。

王婉諭認為，提升勞檢量能跟品質的關鍵在於勞檢人力的穩定及專業，首要做法應提高正職比例、減少約聘身分，勞動待遇要調整，杜絕「要檢查過勞的人自己也過勞」的荒謬現象，儘速補足勞檢人力，降低勞檢員的流動率，並搭配開放工會進行專業陪檢，避免個別產業工作特性和專業門檻，使勞檢難以查知真實狀況。 時代力量立委王婉諭（左）、時代力量立委陳椒華（右）。記者歐陽良盈/攝影

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