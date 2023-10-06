國慶晚會明晚在台南空軍基地 交通局公告周邊道路管制

國慶４天連假將從明天(7日)開始，因2023年「國慶晚會活動」8日（周日）於台南空軍基地舉行，交通局在奇美博物館文賢路停車場規畫有免費停車空間及遊覽車接駁站；且下午3點至6點機場路進行管制，提醒民眾提前改道。

針對8日「國慶晚會活動」在台南空軍基地舉行，配合空軍基地進場人員管制措施，已通過線上報名的民眾須採搭乘遊覽車團體進場方式；當日下午3時至6時機場路（大同路二段至大同路三段490巷）、大同路三段456巷及大同路三段490巷將實施交通管制，空軍基地主要聯外的機場路、台1線預期將有大量車輛通過，請民眾依現場導引牌面及員警指揮改道行駛。

交通局提醒，當天下午前往台南航空站的車輛，可由機場路南端與二仁路（台1線）的路口進入，南往北返或利用台86車輛可提早改道台17線，避開台1線壅塞路段。

交通局表示，國慶4天連假，許多民眾都會提前返鄉與出遊，預計台南地區將會出現返鄉及觀光的人潮及車潮，除了國道、快速道路的國慶疏運措施外，交通局在連假期間也會持續在大台南智慧交通中心全程監看本市重要路段交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況即時調整號誌控制維持行車秩序與車流順暢。

交通局建議，長途旅客可以多加使用大眾運輸系統，減少開車疲勞；行駛高速公路的駕駛人要提前注意高乘載管制時間與路段，及國道匝道的封閉管制情形，並可利用替代道路，連假期間市區商圈活動熱絡，民眾可先查詢相關交通資訊，預先規劃行駛路線避開可能壅塞路段，並配合現場警方引導行駛，確保行車安全與順暢。

也鼓勵多使用公共運輸月票，299（大台南公車）、399（台鐵+大台南公車）、999（南高屏）等3種公共運輸月票方案，可以滿足市民使用各項公共運具的需求。 台南市國慶連假加強路況疏導及國慶晚會周邊道路管制。圖／台南市交通局提供 台南市國慶連假加強路況疏導及國慶晚會周邊道路管制。圖／台南市交通局提供 台南市國慶連假加強路況疏導及國慶晚會周邊道路管制。圖／台南市交通局提供

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