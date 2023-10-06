邱臣遠：消防法罰鍰過於寬鬆 建議借鏡柯文哲北市經驗

立法院開議後，不少立委關切屏東明揚工廠大火議題。立法院民眾黨團今天舉行記者會，呼籲強化政府部門稽查及業者自主監督，各類產業園區內的消防單位應劃歸地方政府管理，同時加速補足救災人力，保障消防員權益和安全。

立法院民眾黨團總召邱臣遠認為，明揚大火燒出制度缺漏，相關機關責無旁貸，應盡速修法完善法令規定；依照現行消防法規定，工廠管理權人若未能及時提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，處新台幣3萬元以上、60萬元以下罰鍰，明顯過於寬鬆，建議若事業單位負責人無法及時提供救災所需資訊且致傷亡者，應增加課以刑事責任的規定。

邱臣遠建議，加工出口區、科學園區或工業園區等消防單位，應統一劃歸地方消防局主管，讓救災回歸專業，可借鏡民眾黨主席柯文哲擔任台北市長時的作法，將消防安全檢查分為三個層級：第一級業者自行檢查、第二級機關例行稽查、第三級市府聯查。

民眾黨發言人楊寶楨指出，明揚火警暴露出現行消防體系諸多不足之處，執政者理當記取教訓，拿出改革魄力，民眾黨和黨團立場都是支持消防員組建工會，建議消防員加班費預算應重新評估，並朝向「按實際工作時數」給付的方向進行編列。

楊寶楨指出，新加坡採「全民消防」制度，消防員有職業消防員，也有一般服役人員，採三班制，勤一休二。美國消防員僅負責救災、救護，不負責其他民生事務，在勤休上各州有不同規定，以紐約州為例，採四班制、勤一休三，與台灣同為連續24小時上班制，但總休息時間高於台灣。部分州採上班10小時，休息14小時。

楊寶楨指出，加拿大多倫多採四班制，一周上班42小時以內，消防員上完連續的日班、夜班，就會連續休假。英國都會地區的消防員為全職，部分鄉村地區則有隨傳隨到的兼職消防員，消防員為外勤人員，基本上不執行安檢工作，採四班制，兩日班上午九點到下午四點，兩夜班下午四點到上午九點，四天輪休。

楊寶楨指出，新加坡勤一休二，美國勤一休三且僅滅火，多倫多幾乎與一班上足無異，英國四班制且僅滅火無其他業務，民眾黨團未來將持續促進相關改革，盼全面提升消防效能和安全性，以更好保障公眾利益和消防員工作權益。

楊寶楨表示，即使內政部長林右昌稱「消防人員是公務員，不適用工會法」，但政府也應儘速和各方展開溝通，取得相關共識，期盼能透過制度改革，降低消防員在執行任務時面臨的各種風險，並確保他們在完成救援任務後，能夠安全地回到家人身邊。 民眾黨發言人楊寶楨比較各國消防勤務條件。記者歐陽良盈/攝影

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