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雙十國慶超怕領唱破音 「森林王子」張泰山連睡覺都在聽國歌

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
「森林王子」張泰山受邀擔任桃園市國慶升旗典禮國歌領唱人，因為擔心破音出包，近日都在加緊練習，就連睡覺都在唱國歌。圖／桃園市民政局提供
「森林王子」張泰山受邀擔任桃園市國慶升旗典禮國歌領唱人，因為擔心破音出包，近日都在加緊練習，就連睡覺都在唱國歌。圖／桃園市民政局提供

職棒好手「森林王子」張泰山受邀擔綱桃園市政府雙十國慶升旗典禮領唱人，談到第一次當領唱人，他坦言心情很緊張，深怕破音影響市府形象，最近幾天都在加緊練習，甚至連晚上睡覺也在唱。

張泰山目前在中華職棒味全龍擔任打擊教練，過去選手時代參加不少大小賽事，也代表國家出征海外，雖然比賽經驗豐富，但接到桃園市政府邀請擔任國歌領唱人還是嚇了一跳，直說「多少還是會緊張啦」。

「畢竟是國歌，有一定要唱好的使命感。」張泰山表示，因為很怕當天唱歌破音，影響市府形象，所以這幾天都在加緊練習，每天搜尋國歌影片，邊放邊唱，就連晚上睡覺也在唱。不過，自己是比賽型選手，上場前緊張，上場後就會有好表現，大家敬請期待，也希望到時候大家能一起唱。

民政局長劉思遠表示，今年升旗典禮採線上報名，3500個名額一開放就秒殺，雖然報名活動已滿，但還是歡迎大家當天到市府前廣場一起揮舞國旗慶祝。

「森林王子」張泰山受邀擔任桃園市國慶升旗典禮國歌領唱人，因為擔心破音出包，近日都在加緊練習，就連睡覺都在唱國歌。圖／桃園市民政局提供
「森林王子」張泰山受邀擔任桃園市國慶升旗典禮國歌領唱人，因為擔心破音出包，近日都在加緊練習，就連睡覺都在唱國歌。圖／桃園市民政局提供
「森林王子」張泰山受邀擔任桃園市國慶升旗典禮國歌領唱人，因為擔心破音出包，近日都在加緊練習，就連睡覺都在唱國歌。圖／桃園市民政局提供
「森林王子」張泰山受邀擔任桃園市國慶升旗典禮國歌領唱人，因為擔心破音出包，近日都在加緊練習，就連睡覺都在唱國歌。圖／桃園市民政局提供

國歌 桃園 國旗

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