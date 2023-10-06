台北市增購非高端疫苗 薛瑞元：不反對但恐浪費公帑

公費流感疫苗開打，今年度提供國光、賽諾菲、東洋和高端4種品牌，但民眾對施打高端疫苗有疑慮，台北市長蔣萬安昨天表示，因為皆受到許多民眾陳情，因為有疑慮，所以不願施打高端流感疫苗，所以即日起，台北市政府會增購「非高端廠牌的流感疫苗」，讓民眾有選擇施打流感疫苗廠牌的權利。

對此衛福部長薛瑞元今天表示，如果還有疫苗，但還要增購疫苗，中央不反對，但「這樣有沒有浪費公帑的可能性」。至於媒體追問，「難道人民只能打高端疫苗？」薛瑞元則反駁，「沒有啊，本來就都可以打」。

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