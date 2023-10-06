防陸獲取半導體、資通機密 我年底提關鍵技術清單

國安會秘書長顧立雄接受日經亞洲專訪表示，台灣年底前將公布一份關鍵技術清單，界定涵蓋半導體、農業、航太和資通科技（ＩＣＴ）等產業的國家核心關鍵技術，處理在這些領域的投資、人力、營運及技術轉移，確保中國大陸不會取得這些技術。

「中方正鎖定台灣的上游積體電路（ＩＣ）設計…」顧立雄說，新政策將供應鏈和半導體的關鍵技術提升至國安層級，能夠更仔細審查，防止中國獲得關鍵技術。

顧立雄指出，美中貿易戰開打以來，台灣已和國際社會做更多配合，也更著重供應鏈安全；荷蘭及日本亦復如此。不過，台灣和其他地方不同處在於一九九二年通過「兩岸人民關係條例」規範台灣與中國的關係，並密切監控兩岸科技業的連結及往來，規範了投資及禁止先進技術遭移轉至中國。

跟進美日歐 防核心技術外流大陸

顧立雄說，經濟部九月甫改組升格的國際貿易署，對出口管制有明確機制；他舉例，「你可以看到中國對台灣農產品實施進口禁令，卻從未針對半導體業」，「技術管制類似網路安全機制，我們想出一個監管架構，然後他們（中方）就調整其策略好繞過我們的規範。接著我們會更新規範，取締或處罰他們的策略或花招」。

顧立雄婉拒詳述哪些國家正和台灣合作對中國設限，僅強調消除風險的必要性。「從國安角度看，本國核心技術出口到中國，並非我們目前審查的唯一領域。我們正致力預防台灣的半導體產品和技術，遭中國用於國防或軍事目的」。

台灣與美日等國政府均擔憂中國設法取得先進技術。歐盟執委會四日公布一份造成歐盟經濟安全風險的關鍵技術清單。美國則早已採取限制中國取得先進技術能力的政策。美國總統拜登八月簽署行命令，授權財長禁止或限制美企投資涉及半導體及微電子、量子資訊科技與人工智慧（ＡＩ）系統的陸企。我立法院去年通過國安法修正案，新增經濟間諜罪以嚇阻核心技術的非法移轉。

華府智庫中東研究所戰略科技和網路安全計畫主任索里曼表示，保護關鍵技術與避免外洩風險的趨勢，在歐美及亞洲愈來愈顯著。不過，雖可以理解各國想保護自己的關鍵技術資產，但此舉恐導致保護主義、全球供應鏈支離破碎，還有在技術近用及智慧財產上的潛在衝突。

國科會：產官學研審定關鍵技術

【記者趙宥寧／台北報導】國科會表示，目前仍協同各部會盤點符合「國家安全法」第三條定義的關鍵技術，預計年底前召開產官學研組成的審議會共同認定後，經行政院公告生效。

國科會說，國家核心關鍵技術包含流入外國、大陸地區及香港、澳門或境外敵對勢力將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展，且符合基於國際公約、國防需要或國家關鍵基礎設施安全防護考量，應進行管制；又或可促使我國產生領導型技術或大幅提升重要產業競爭力。

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