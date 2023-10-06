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籲朝野團結 賴清德邀馬英九出席國慶大典

聯合報／ 記者丘采薇周佑政／台北報導
民進黨總統參選人賴清德昨天參加「賴清德同舟共濟後援會」活動時，邀請馬英九參加國慶。 記者邱德祥／攝影
民進黨總統參選人賴清德昨天參加「賴清德同舟共濟後援會」活動時，邀請馬英九參加國慶。 記者邱德祥／攝影

前總統馬英九不滿今年國慶日的英文名稱為「Taiwan National Day」，質疑「中華民國不見了」，拒絕參加國慶大典。民進黨總統參選人賴清德昨造勢場合向馬喊話，並請現場支持者鼓掌邀請馬參加國慶，「面對中國威脅，台灣朝野一定要團結」。

國慶籌委會主委、立法院長游錫堃昨天出示二○一○年馬英九執政時國慶主視覺圖片，強調「當時就已經使用Taiwan」；他也說，國慶使用「Taiwan National Day」已經三年，馬以此為由拒絕參加太過牽強，不要「暗頭仔吃西瓜，半暝仔反症（台語，指出爾反爾）」，他希望馬英九應該前後一致，不要忽然間變卦。

賴清德昨天出席「賴清德同舟共濟後援會」成立大會演說時強調，馬英九現在不參加國慶，連帶在野黨也說不參加，這樣台灣就不團結了。

賴清德表示，馬說蔡總統執政後，國慶日的英語名稱變成「Taiwan National Day」，但其實中文都是「中華民國」國慶。賴清德也說，馬英九二○○九年在薩爾瓦多碰到時任美國國務卿希拉蕊時自我介紹稱「I'm the president of Taiwan」，自稱是台灣總統，且馬任內雙十標誌也用台灣，今年不參加未免太奇怪。

蔡總統昨也在臉書公布國慶影片，主題是「台灣的聲音」，影片最後出現國旗，也有「慶祝中華民國一一二年國慶」標語。

【國際中心／綜合報導】副總統賴清德五日接受日本放送協會（ＮＨＫ）專訪談到「台灣有事」時，呼籲國際社會團結抑制中國，並表達對日本進一步與台灣深化合作的期待。

賴清德在專訪中說，比起推測中國何時會發動戰爭，不如平時就確實做好準備；國際社會愈是團結做好準備，中國發動戰爭的可能性就會降低。

賴清德並說，如果台灣能獲得對等尊重的話，會希望推進合作；但不能因為想跟中國談判而放棄主權，一旦失去主權，民主和自由就會崩潰，將變得像香港及澳門一樣，為了讓未來世代能享有自由與人權，「我們絕對必須要贏得選舉」。

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