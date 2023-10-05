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黃智賢指LinBay好油事件 曝光台灣暗黑軍團操作輪廓

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
媒體人黃智賢。圖/聯合報系資料照
媒體人黃智賢。圖/聯合報系資料照

媒體人黃智賢今天在臉書表示，最近粉專「LinBay好油」事件曝光了台灣暗黑軍團操作的輪廓，質疑版主林裕紘第一時間未返台配合調查，是否因為很多事在台灣無法處理，得在海外處理？

黃智賢指出，與林裕紘自導自演的國民黨黨工許哲賓曾擔任雲林縣長張麗善網路小編，雲林張家在台灣農會和水利會都是「喊水會結凍的龐大勢力」，台灣人每天吃的農產品，產銷、價格都在張家控制下。

黃智賢質疑，LinBay好油的網路操作，是政治利益、選舉利益或農業利益？或是都有？跟張家是否有關？林裕紘和許哲賓只是好哥們，還是執行工作的團隊？真相需要等待。

黃智賢認為，選舉是生意，政治也是生意，台灣許多人有公關公司或網路公司，這種公司既能做網軍，又能接各方各黨的案子，老闆利用網軍把自己捧成網紅，再成為政壇戰將。

黃智賢指出，台灣的政黨和政治勢力使用公關公司跟網路公司越來越純熟，線上跟線下、虛擬跟實際聯合作戰，可以操控社會輿論，形成摧枯拉朽的民意，他們只認生意跟利益，隨時準備反覆橫跳。

黃智賢表示，對許多人來說，「只要不統一，遊戲就可以繼續」，不統一是最高價值，和平是用來掩護不統一的說辭。選舉加上資本主義，「地獄，已經準備好，承接這個遊戲。」

黃智賢 林裕紘 張麗善 雲林 國民黨 黨工

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