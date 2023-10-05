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前瞻網頁上線 蘇俊賓：前瞻不只是中央也是地方的績效

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
桃園市副市長蘇俊賓。圖／桃園市府提供
桃園市副市長蘇俊賓。圖／桃園市府提供

國發會所建置的「前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網」昨天上線，遭在野黨立委批評是大內宣。據了解，今天行政院會在討論此案時，代表桃園市政府出席的副市長蘇俊賓在會中表示，前瞻是中央也是地方的績效，成效不只是過程指標和蓋多少建設，而是帶來多少績效結果，這也是地方政府的成績。

針對前瞻簡報，據了解，蘇俊賓在院會中提兩點建議，他說，這對地方政府來講是非常重要的挹注，前瞻絕對不只是單純的預算跟部會的角色，有很大的角色是地方政府的角色。中央的支持之外，投入的規劃跟流程，還有地方政府的配合，絕對不是點狀的資源。配合地方的預算來做，可以投入前瞻整體績效都不會有意見，因此不一定有這麼多，各部會有因此與各縣市配合所達到的改變。

蘇俊賓說，前瞻成效不只是過程指標，蓋了多少建設、做了多少事情，而是帶多少績效結果，可以量化，這也是地方政府的成績。像是有多少大眾運輸的搭乘，創造多少公路的里程，這個是中央、地方政府的績效，他看到之後會一起宣傳，因為是中央的績效、也是地方的績效。

蘇俊賓 大內宣 前瞻基礎建設

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