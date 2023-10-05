聽新聞
test
0:00 / 0:00
政院今推前瞻施政亮點網 新北：千萬別淪話術包裝
行政院今正式推出「前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網」，強調絕非「選前大內宣」，凡是坊間所有不實抹黑，都可以在網站中找到正確答案。對此，新北市府表示，人民的納稅錢都要花在刀口上，千萬不要淪為話術包裝，呼籲「不要老是地方辛苦拚建設，中央搶收割。」
新北市府表示，尊重各部會的政策溝通方式，只是人民的納稅錢都要花在刀口上，要讓人民有感，實際做了什麼，比説了什麼更重要，千萬不要淪為話術包裝，呼籲中央不要大小眼，尤其新北市人口占全台6分之1以上，按邏輯應獲得最多補助，但前瞻1至4期補助的總經費中，民進黨執政的高雄市竟然比新北市還多出300多億。
新北市府表示，平均每位新北市民獲得的補助更只有高雄市的一半，呼籲中央「建設不要分藍綠」，前瞻計畫的概念不是中央的施捨，為配合前瞻計畫，地方政府都須有高額自籌款，新北市自力更生的自籌款高達1416億元，遠高於高雄市的810億元，都加重新北市的財政負擔，呼籲中央不要老是地方辛苦拚建設，結果卻是中央搶收割。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言