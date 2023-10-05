政院今推前瞻施政亮點網 新北：千萬別淪話術包裝

行政院今正式推出「前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網」，強調絕非「選前大內宣」，凡是坊間所有不實抹黑，都可以在網站中找到正確答案。對此，新北市府表示，人民的納稅錢都要花在刀口上，千萬不要淪為話術包裝，呼籲「不要老是地方辛苦拚建設，中央搶收割。」

新北市府表示，尊重各部會的政策溝通方式，只是人民的納稅錢都要花在刀口上，要讓人民有感，實際做了什麼，比説了什麼更重要，千萬不要淪為話術包裝，呼籲中央不要大小眼，尤其新北市人口占全台6分之1以上，按邏輯應獲得最多補助，但前瞻1至4期補助的總經費中，民進黨執政的高雄市竟然比新北市還多出300多億。

新北市府表示，平均每位新北市民獲得的補助更只有高雄市的一半，呼籲中央「建設不要分藍綠」，前瞻計畫的概念不是中央的施捨，為配合前瞻計畫，地方政府都須有高額自籌款，新北市自力更生的自籌款高達1416億元，遠高於高雄市的810億元，都加重新北市的財政負擔，呼籲中央不要老是地方辛苦拚建設，結果卻是中央搶收割。 行政院今正式推出「前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網」。圖／截圖自前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網

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