快訊

不斷更新／颱風假沒了！6縣市明正常上班課 6日停班停課一覽

亞運棒球／中國隊先發投手曝光 5年前壓制中華隊的那個人

消失的28人？連假遊日「整團no show」搞烏龍 旅行社慘賠30萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院今推前瞻施政亮點網 新北：千萬別淪話術包裝

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
環狀線第二階段納入前瞻基礎建設第二期特別預算(108-109年)達2.35億元。圖為示意圖。圖／新北捷運局提供
環狀線第二階段納入前瞻基礎建設第二期特別預算(108-109年)達2.35億元。圖為示意圖。圖／新北捷運局提供

行政院今正式推出「前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網」，強調絕非「選前大內宣」，凡是坊間所有不實抹黑，都可以在網站中找到正確答案。對此，新北市府表示，人民的納稅錢都要花在刀口上，千萬不要淪為話術包裝，呼籲「不要老是地方辛苦拚建設，中央搶收割。」

新北市府表示，尊重各部會的政策溝通方式，只是人民的納稅錢都要花在刀口上，要讓人民有感，實際做了什麼，比説了什麼更重要，千萬不要淪為話術包裝，呼籲中央不要大小眼，尤其新北市人口占全台6分之1以上，按邏輯應獲得最多補助，但前瞻1至4期補助的總經費中，民進黨執政的高雄市竟然比新北市還多出300多億。

新北市府表示，平均每位新北市民獲得的補助更只有高雄市的一半，呼籲中央「建設不要分藍綠」，前瞻計畫的概念不是中央的施捨，為配合前瞻計畫，地方政府都須有高額自籌款，新北市自力更生的自籌款高達1416億元，遠高於高雄市的810億元，都加重新北市的財政負擔，呼籲中央不要老是地方辛苦拚建設，結果卻是中央搶收割。

行政院今正式推出「前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網」。圖／截圖自前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網
行政院今正式推出「前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網」。圖／截圖自前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網

高雄市 大內宣 前瞻基礎建設 民進黨 行政院

延伸閱讀

拒赴國慶大會 馬英九當天會去哪裡？蔣萬安：會在新北與侯友宜合體

網傳梗圖酸沒防颱 新北反嗆：賴清德為何還是選舉優先

酸未坐鎮防颱 民進黨：侯友宜是今天全新北唯一放假的人

相關新聞

美加混肉流進南投兩家餐廳 稽查未發現 恐民眾已下肚

南投縣衛生局昨日晚間接獲桃園市衛生局通報，指稱縣內有2家下游餐廳使用標示不實的肉品，今天立刻前往稽查，結果並未發現桃園縣...

拒赴中央國慶大會 馬英九要去新北、基隆參加升旗典禮

前總統馬英九宣布拒絕出席今年十月十日國慶大會，馬英九除了要去國民黨中央黨部、新北市政府的升旗典禮外，基隆市長謝國樑今天說...

狒狒被射死遭糾正 藍議員：監察院關心的事都很特別

今年3月狒狒脫逃於桃園四處逃竄，歷經18天逃亡最後死在獵人槍下，當時桃園市農業局更鞠躬獻花送狒狒，引發爭議，遭監察院通過...

政院今推前瞻施政亮點網 新北：千萬別淪話術包裝

行政院今正式推出「前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網」，強調絕非「選前大內宣」，凡是坊間所有不實抹黑，都可以在網站中找到正確...

狒狒之死遭監院糾正 脫逃變悲劇17天成亡命之旅

今年3月六福村狒狒脫逃，「投奔自由」17天後在桃園遭圍捕，過程中死於獵人槍下。監察院今天表示，當初的圍捕安置演變為獵殺，...

跟進馬英九表態中央偷渡台獨？ 蔣萬安曝胸前別這徽章：用行動說明一切

台北市長蔣萬安今天表示，他今年不會出席中央的國慶大會。國民黨議員汪志冰今天也問蔣萬安，市長不去的理由，是因為台灣國的國慶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。