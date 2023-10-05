跟進馬英九表態中央偷渡台獨？ 蔣萬安曝胸前別這徽章：用行動說明一切
台北市長蔣萬安今天表示，他今年不會出席中央的國慶大會。國民黨議員汪志冰今天也問蔣萬安，市長不去的理由，是因為台灣國的國慶所以不想去？還是因為時間不夠不去？要求蔣萬安要有態度，蔣萬安別著國旗徽章表示，「我已經用行動說明了一切，我就是參加台北市政府以中華民國為焦點的國慶，不會去中央辦的國慶活動。」
蔣萬安今天赴議會施政報告，對於不去國慶大會的原因，議員認為蔣萬安沒有態度？蔣說，一開始台北市政府就有規畫國慶活動，「我們國慶活動的焦點就是中華民國」；議員追問，是否覺得中央辦的是台灣國的國慶？蔣說，「我們台北市政府是中華民國國慶，至少我看到中央國慶的英文是Taiwan National Day 。」
汪志冰也問蔣，認不認同馬前總統拒絕去中央國慶大會的理由？蔣萬安說，所以他邀請馬英九，來參加北市府聚焦中華民國的國慶。蔣說，北市府很久就規畫國慶。
汪認為，蔣萬安是一年多前經過57萬張選票投票選上的，支持當市長，議員還一度口誤指「支持你當總統」，基本上支持者都是擁護中華民國，要求蔣萬安要明確表態，蔣萬安表示，「我已經用行動說明了一切，我就是參加台北市政府以中華民國為焦點的國慶，不會去中央辦的國慶活動。」
議員還是認為，感受不到蔣萬安拒絕中央國慶大會的態度，應該要拒絕幫忙背書，拒絕台獨，尤其中央已經偷渡三年，這種借殼上市的行徑，這麼嚴肅的問題，總統府還自己偷渡、自嗨，有什麼好去？從此以後不准去，應該要一個態度，一個原則。蔣萬安說，所以他身上都別有國旗徽章，這說明一切。
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