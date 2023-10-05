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【重磅快評】拒打高端有劇本？作者非衛福部莫屬

聯合報／ 主筆室
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎受訪表示民眾拒打高端疫苗有操作、有劇本。圖／聯合報系資料照片
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎受訪表示民眾拒打高端疫苗有操作、有劇本。圖／聯合報系資料照片

公費流感疫苗開打原是好事一樁，但中央單一廠牌配送疫苗護航高端，無奈民眾對高端仍存負面印象，各地紛傳拒打。不過，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎卻說其中有操作、有劇本，此說法未免看輕民眾智慧。若要說高端後面有劇本，作者恐怕非衛福部主其事者莫屬了。     

李秉穎今天受訪談高端流感疫苗，指在公費流感疫苗開打前，有朋友問他高端安全嗎？他直言，還沒開打，誰有證據說不安全？而且仿單明載，這款疫苗的安全性都跟國外一樣，「高端流感疫苗就是一種操作」，先去各群組放出消息，造成一個情況，大家不想打高端，然後就去質疑為何不能選擇疫苗，是有劇本在的。

李秉穎也對疫苗效果有提出背景說明，指新世代流感疫苗有些採4倍劑量、用免疫佐劑，或使用基因重組技術，因效果比較好，往往先給長者使用，而今年的公費流感疫苗除了東洋是細胞型疫苗外，國光生技、賽諾菲、高端都是雞蛋型疫苗。

對於各種疫苗的差異，李秉穎的說法沒有問題，一般民眾也能接受。但是對於疫苗的選擇，除了科學的說理，即使是專家，也得尊重民眾的喜好及感受，畢竟疫苗是打在民眾身上，「有操作、有劇本」指控減少李的專業形象。

況且我們是民主國家，人民才是頭家，公僕怎能剝奪頭家知的權利？這也是為什麼台中、新北、台北、桃園、基隆市、新竹縣、雲林縣及嘉義市先後宣布轄內接種單位需先揭示疫苗廠牌的原因，台北市長蔣萬安甚至宣布增購非高端廠牌的流感疫苗，民眾又怎能不多給點掌聲呢？

李秉穎談流感疫苗的效果，轉身就說拒打高端就是一種操作，背後有劇本，不是出於專業的傲慢，就是有刻意帶風向之嫌，明顯劍指作法和中央背道而馳的八個縣市，而這八個縣市剛好都是藍營執政的縣市。

只是，李秉穎的「劇本說」難以讓人信服，最主要關鍵在於衛福部的用心，實在已經到了路人皆知的地步。在過往高端新冠疫苗的風風雨雨之後，不要說是衛福部的官員，任何人都能輕易判斷多數民眾對於高端的觀感，如今高端流感疫苗面臨窘況，衛福部絕對難辭其咎。

其實，衛福部若能本於科學，讓民眾充分了解高端並非自製疫苗，並和其他廠牌依比例平均配送，讓民眾依喜好選擇，也許拒打潮不致形成；衛福部捨此不為，刻意操作單一廠牌配送，還美其名說是隨機，還說配什麼就打什麼，有如過去護航高端新冠疫苗的行徑再現，很難不招惹惡感，主其事者究竟是愛高端、還是害高端？很快就可以知道答案。 

流感疫苗 高端 衛福部 李秉穎 新冠疫苗

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