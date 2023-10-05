【重磅快評】拒打高端有劇本？作者非衛福部莫屬
公費流感疫苗開打原是好事一樁，但中央單一廠牌配送疫苗護航高端，無奈民眾對高端仍存負面印象，各地紛傳拒打。不過，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎卻說其中有操作、有劇本，此說法未免看輕民眾智慧。若要說高端後面有劇本，作者恐怕非衛福部主其事者莫屬了。
李秉穎今天受訪談高端流感疫苗，指在公費流感疫苗開打前，有朋友問他高端安全嗎？他直言，還沒開打，誰有證據說不安全？而且仿單明載，這款疫苗的安全性都跟國外一樣，「高端流感疫苗就是一種操作」，先去各群組放出消息，造成一個情況，大家不想打高端，然後就去質疑為何不能選擇疫苗，是有劇本在的。
李秉穎也對疫苗效果有提出背景說明，指新世代流感疫苗有些採4倍劑量、用免疫佐劑，或使用基因重組技術，因效果比較好，往往先給長者使用，而今年的公費流感疫苗除了東洋是細胞型疫苗外，國光生技、賽諾菲、高端都是雞蛋型疫苗。
對於各種疫苗的差異，李秉穎的說法沒有問題，一般民眾也能接受。但是對於疫苗的選擇，除了科學的說理，即使是專家，也得尊重民眾的喜好及感受，畢竟疫苗是打在民眾身上，「有操作、有劇本」指控減少李的專業形象。
況且我們是民主國家，人民才是頭家，公僕怎能剝奪頭家知的權利？這也是為什麼台中、新北、台北、桃園、基隆市、新竹縣、雲林縣及嘉義市先後宣布轄內接種單位需先揭示疫苗廠牌的原因，台北市長蔣萬安甚至宣布增購非高端廠牌的流感疫苗，民眾又怎能不多給點掌聲呢？
李秉穎談流感疫苗的效果，轉身就說拒打高端就是一種操作，背後有劇本，不是出於專業的傲慢，就是有刻意帶風向之嫌，明顯劍指作法和中央背道而馳的八個縣市，而這八個縣市剛好都是藍營執政的縣市。
只是，李秉穎的「劇本說」難以讓人信服，最主要關鍵在於衛福部的用心，實在已經到了路人皆知的地步。在過往高端新冠疫苗的風風雨雨之後，不要說是衛福部的官員，任何人都能輕易判斷多數民眾對於高端的觀感，如今高端流感疫苗面臨窘況，衛福部絕對難辭其咎。
其實，衛福部若能本於科學，讓民眾充分了解高端並非自製疫苗，並和其他廠牌依比例平均配送，讓民眾依喜好選擇，也許拒打潮不致形成；衛福部捨此不為，刻意操作單一廠牌配送，還美其名說是隨機，還說配什麼就打什麼，有如過去護航高端新冠疫苗的行徑再現，很難不招惹惡感，主其事者究竟是愛高端、還是害高端？很快就可以知道答案。
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