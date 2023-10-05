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桃園航空城徵收案承諾跳票 民代嗆聲鄭文燦成鄭喬王

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委黃世杰（中）上午舉行「桃園航空城徵收案，先建後遷跳票！？ 政府失信於民，應立即改正，還徵收戶一個家！」記者會，桃園市議員游吾和（左二）、徵收區里長、徵收戶等人出席，要求政府正視徵收戶困境，還給居民一個安身立命的家。記者林伯東／攝影
民進黨立委黃世杰（中）上午舉行「桃園航空城徵收案，先建後遷跳票！？ 政府失信於民，應立即改正，還徵收戶一個家！」記者會，桃園市議員游吾和（左二）、徵收區里長、徵收戶等人出席，要求政府正視徵收戶困境，還給居民一個安身立命的家。記者林伯東／攝影

民進黨立委黃世杰今天表示，桃園航空城是台灣史上最大的土地徵收案，隨著計畫持續推進，多項爭議浮上檯面，包括補償費未隨物價指數調整、安置住宅價格跳票、安置街廓施工延宕、點交道路縮水等問題，徵收戶預計在10月13日前往行政院抗議。

黃世杰上午與桃園市公民監督聯盟陣線、多名徵收戶、徵收區里長在立法院舉行記者會，要求政府正視徵收戶困境，還給居民一個安身立命的家。

黃世杰表示，這幾年因為中美貿易戰、肺炎疫情、烏俄戰爭等因素，造成全球通貨膨脹，相比主計總處在2020年6月公布的營造工程物價指數，材料類已經上漲超過25%，總指數也上漲22%，現有補償費用，已經蓋不出原有水準的房子。

黃世杰說，在地居民有三大訴求，第一，安置街廓期程一再延遲，徵收戶無法如期取得土地先建後遷，必須優先保障徵收戶的居住權益，提高房租補助費，加發至配地重建完成時，公共工程亦未如期完成，配套措施應該盡速公布施行。

第二，配合物價指數調整拆遷補償，政府應該落實承諾，依據營造工程物價指數上漲調整補償，給予徵收戶合理補償，保障民眾權益。第三，政府過去承諾的安置住宅價格，與現有價格有明顯落差，物價上漲造成的成本，應要由政府吸收，不該轉嫁安置戶。

民進黨桃園市議員游吾和表示，在營建物調的部分，以桃園的狀況來說，民間差不多在50%至60%，政府單位的建設物調是95%，現在的公共工程每坪造價要20萬，桃園市前市長鄭文燦在辦理航空城徵收時，徴收戶的房屋造價，每坪最多是10萬元左右。

游吾和指出，現在徵收戶重建營建物，每坪約16萬元左右，徵收戶須負債重建家園，配合政府建設配合徵收，結果受害的是徵收戶，鄭文燦未依法行政，侵害徵收戶財產，桃園市長張善政的政見跳票，中央地方一條心抗殺徵收戶。

游吾和說，桃園市政府違背法治精神，明顯違法失職，徵收戶的財產受到嚴重侵害，在地居民都稱呼鄭文燦為「鄭喬王」，什麼事情都用喬的，希望政府能夠撥亂反正，不要讓徵收戶負債重建家園，如果再沒有得到回應，全體徵收戶就要到行政院抗議。

民航局代表說，關於安置住宅的配售價格，民航局會把意見帶回去，並且跟工程單位檢討研議，希望減輕民眾的負擔。

黃世杰 鄭文燦 民航局 航空城

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