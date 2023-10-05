政院通過修正危老重建條例 公有土地建物除3情形應一律參加

行政院院會通過都市危險及老舊建築物加速重建條例第5條之1修正草案，明訂公有土地及建築物，除已有合理利用計畫，或公有土地面積達重建計畫土地面積五成以上、公有土地面積比率達重建計畫範圍三成以上，且重建計畫範圍符合更新單元畫定基準者等三種情形外，一律參加危老重建。

新增排除適用土地法等公有財產管理規定，將大幅提升公有財產參與危老重建效率，以保障國人居住環境安全。

行政院發言人林子倫轉述行政院長陳建仁指示，他說，都市危險及老舊建築物加速重建條例施行以來，成效顯著。為進一步落實加速重建，有必要明定公有財產應參與重建，排除相關公有財產管理法令的限制，以達活化公有資產，加速危險老舊建築物重建，與提升國人居住環境安全之效。

內政部指出，依規定危老重建的推動，須取得計畫範圍內全體公私有土地，及合法建築物所有權人同意，現行危老條例並未像都市更新條例第46條訂有公有土地及建築物應一律參加的規定。

內政部表示，當計畫範圍內，若有公私土地及建物夾雜的情況，公有財產受限於財產管理規定，必須依土地法、國有財產法、預算法及地方公有財產管理法令等程序規定，辦理時程冗長，影響整體危險建物與居住環境更新改善的推動時程，這次修法新增公有財產除例外情形，應一律參加危老重建，排除其他公有財產管理規定等。

內政部說，這次明訂公有財產參與危老重建方式，可依協議合建、標售、專案讓售，或其他法令規定辦理。倘若公有財產管理機關採協議合建方式，參與危老重建，涉及重建前後土地及合法建物價值等計算，公有財產管理機關應委託不動產估價師，就公有財產價值查估，循各該公有財產價格評估審議機制的程序，與起造人協議重建分配的比例，以利實務推動及執行。

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