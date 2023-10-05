網傳梗圖酸沒防颱 新北反嗆：賴清德為何還是選舉優先

中颱小犬來襲，新北市府稍早發新聞稿表示，部分有心人士在網路上用梗圖帶風向，惡意抹煞新北市府對防颱整備的努力，市長侯友宜無時無刻都在關注防颱整備，團隊皆上緊發條，反觀民進黨總統參選人賴清德今中午還出席後援會，「各地陸續傳出災情，身為副總統的賴清德，為何還是選舉優先，防颱放兩邊？」

由於北北基桃未停班停課，網傳南部在防颱、北部在舉杯黨慶等梗圖。新北市府表示，即使中央氣象署並未將新北市列於小犬颱風的警報區範圍內，但新北市府團隊早從3日上午起就全面戒備，連續開多次防颱整備會議，局處各就各位進駐強化三級開設。

市府強調，各局處堅守崗位，包括水利局負責監視水情、抽水站機組待命並執行預抽機制；因應水庫可能洩洪管制堤外停車場、停車格、開放市區水門周邊紅黃線停車；預防性撤離碧潭浮筒橋及河濱公園帳篷等設施，目前已累計動員271人次及136車次，勸離392人次，防颱作為進行中。

市府指出，侯友宜無時無刻都關注新北防颱整備情況，市府團隊皆上緊發條，即使新北並未被氣象署列入警戒區域，依舊防颱總動員，呼籲有心人士與其噴口水造謠，為何不敢問曾有「賴神問童」經典畫面的賴清德，怎麼還在今中午出席後援會行程，「難道不知道在此同時，中南部、東部正受到小犬颱風侵襲，各地陸續傳出災情，身為副總統的賴清德，為何還是選舉優先，防颱放兩邊？」

市府表示，部分有心人士及綠營民代紛紛出籠，竟不是齊力防颱，反而是刻意張冠李戴，誤導民眾，令人遺憾，請執政黨以人民的生命財產為念，防颱優先，停止政治抹黑。

商品推薦