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黃光芹揭內參民調侯老三 國民黨籲停止慣用抹黑技倆

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

資深媒體人黃光芹今在臉書公布一份國民黨內參民調，民調結果顯示國民黨總統參選人侯友宜仍居末。國民黨駁斥，這是有心人士散播虛構民調，佯稱國民黨內參，慣用的伎倆明顯是抹黑產業鏈，先虛構民調，由特定人士散播放話，再由部分別有用心的媒體發酵製造混亂，以達抹黑國民黨目的。

國民黨指出，虛構民調絕非國民黨內參民調，請有心人士停止放話，既然名之為內參，當然只是內部參考，不可能外流或公開。這份虛構民調與黨內調查數字有很大出入，有心人士的惡意散播，甚至虛構不實民調，只為在節目上製造效果或是墊高自己的聲量，此行為大可不必。

國民黨表示，黨內滾動式進行總統大選民調，侯友宜支持率漸入佳境，尤其訪美回台後，更是有明顯上升，保持第二。基於超過六成的主流民意期盼下架無能顢頇的民進黨政府，讓台灣人民過好日子，國民黨一定會促成非綠團結，結合一切能夠團結的力量。

國民黨說，有心人士虛構民調，放話抹黑製造混亂，絕非國家之福。在面對國家利益、大是大非之前，希望有心人士及部分名嘴不要工於心計，只為見縫插針，謀取收視率及個人利益。國民黨也一定會努力促成非綠大團結，方能讓政黨輪替，台灣更好。

國民黨 民調 侯友宜

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