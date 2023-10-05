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遏止公然開槍！政府全面納管槍砲彈藥零件 模擬槍納刑法

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
內政部警政署警政委員方仰寧。記者劉宛琳／攝影
內政部警政署警政委員方仰寧。記者劉宛琳／攝影

行政院院會今天通過槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案，全面納管槍砲彈藥及其主要組成零件，將模擬槍提升為刑法規範，子彈零件列行政罰；增訂對槍砲零件製造業者行政檢查，以及公共場所開槍處罰，遏止犯行。

內政部統計，今年查緝非法槍彈九成為非制式槍枝，為加強非制式槍砲溯源管理，這次修法全面納管槍砲彈藥及其主要組成零件，將模擬槍提升為刑法規範，子彈零件列行政罰，另增訂對槍砲零件製造業者行政檢查，以強化槍枝零件源頭管制，降低不法外流；增訂公共場所開槍處罰，遏止犯行，避免經媒體報導產生模仿效應，維護社會治安。

內政部警政署警政委員方仰寧表示，為從根本管制改造槍枝，增訂授權中央主管機關訂定槍砲、彈藥主要組成零件材質規範及殺傷力認定基準，以利非法槍枝的查緝。同時為防處犯罪行為人故意於開槍後，隨即攜械自首，僥倖尋求減免刑責情事，這次修法也將必減刑，修正為得減刑。

內政部指出，槍砲彈藥刀械管制條例修正草案，經警政署多次會議與各機關間協調配合，邀集專家學者多方參採實務及學術意見，經行政院送請立法院審議後，將積極與立法院朝野各黨團說明溝通，早日完成修法程序，以強化槍砲彈藥的溯源管理，防處不法改造槍枝流竄等現象。

槍枝 內政部

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