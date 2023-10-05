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民進黨團：過去擋軍購現在搞洩密 藍營惡質藐視立法院

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團上午舉行「國民黨過去擋軍購，現在搞洩密？台灣人你不怒嗎？」記者會。記者林銘翰／攝影
民進黨立法院黨團上午舉行「國民黨過去擋軍購，現在搞洩密？台灣人你不怒嗎？」記者會。記者林銘翰／攝影

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今天說，在前總統陳水扁執政時期，泛藍陣營在立法院席次過半，在程序委員會擋軍購預算，當時國民黨主席連戰卻到中國大陸訪問，現在又傳出國民黨立委馬文君牽涉到洩密，正本清源才是最好的答案。

民進黨黨團舉記者會，劉世芳指出，陳水扁執政時期，立法院席次是223席，國民黨在立法院擋軍購預算，第五屆16次、第六屆53次，當時泛藍席次分別為115席、114席。

劉世芳說，不管是陳水扁還是蔡英文總統執政，對於強化國防的部分，民進黨認為軍購比較重要，但卻在立法院被擋掉，國民黨在立法院利用席次優勢，擋掉政府所有軍購案，當時擔任民進黨團幹事長的賴清德，數度跟國民黨立委對罵。

民進黨團副書記長洪申翰指出，美國前總統小布希在2001年批准台灣幾項軍事採購，行政院2004年6月通過重大軍事採購條例，6108億元軍購特別預算，包括愛國者飛彈、反潛機及柴電潛艦，打包成三項軍購案，用特別預算方式送到立法院。

他說，立法院在2004年到2006年期間，國民黨跟親民黨過半，總共在程序委員會阻擋69次，直接在程序委員會就擋掉，連討論都不想討論，甚至想要掩蓋事實，這是非常惡質、藐視立法院的行為，當時國親過半的立法院，他們就是這樣幹。

洪申翰表示，在陳水扁執政八年期間，軍購特別預算一筆都沒有通過，全部都被國親用這種方式封殺，如果當時的軍購預算能夠通過，台灣可以在2013年獲得第一艘柴電潛艦、2019年把全部的清單買到手，這是國親兩黨為了自己的政黨鬥爭，不顧國家安全、國防軍力與防衛能力的結果。

劉世芳說，蔡總統執政力推國防自主產業，海鯤號已經舉辦下水典禮，然而久居立法院外交及國防委員會的馬文君，現在卻傳出有洩漏機密，法務部長蔡清祥希望高檢署用外患罪、地檢署用國家安全法查察，民進黨團認為應該要查清楚講明白。

民進黨團的說法，與當時實際情況不相同，儘管美國同意出售柴電潛艦，但實際上美國數十年來已經沒有生產柴電潛艦，美國根本沒有柴電潛艦可以出售台灣，也沒有其他國家願意出售柴電潛艦給美國後，再轉讓給台灣，三項軍購當中的潛艦案，其實是空中樓閣。

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