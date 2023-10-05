蔡總統公布國慶影片強調台灣的聲音 標語提中華民國
雙十節即將到來，蔡英文總統今天在臉書公布國慶影片，主題是「台灣的聲音」。影片的最後出現國旗，也有「慶祝中華民國一一二年國慶」標語。
影片中說，「有沒有任何聲音，曾讓你感覺到幸福、感到平靜、感到光榮、感到我們並不孤獨」，強調聲音可以是一種工具，可以辨識情況；聲音也可以是一顆時光膠囊，保存美好記憶。
蔡總統說，「台灣這塊土地上，有很多不同的聲音。台灣的民主、自由和多元、包容，讓我們可以聽見各式各樣的聲音，也可以發出屬於自己的聲音。在台灣，我們可以聽到小吃店裡的新聞播報聲、運動選手拿下金牌播放著國旗歌、新住民自在用母語聊天、競選車喊著口號穿梭街道、長輩在公園跳運動操。」
蔡總統也說，「這些看似平凡的聲響，記錄著我們的過去，指引著我們的未來。我相信，每一個人心中，都有一段能夠代表台灣的聲音。我想請大家借我100秒，一起聽聽屬於台灣的聲音，用聲音喚起屬於喚起屬於我們的台灣記憶。」
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