民進黨：侯友宜是今天全新北唯一放假的人

民進黨發言人卓冠廷今天表示，中度颱風小犬來襲，全台18縣市除北北基桃外都休假，但四個縣市逾900萬市民的首長們昨晚卻同樂抿紅酒，對照昨晚其他縣市長都坐鎮防颱，新北市「沒市長」就算了，其他幾個也沒有坐鎮指揮，離譜至極。

卓冠廷指出，北北基桃4縣市長昨晚都沒有坐鎮防颱整備會議，還一起同樂抿紅酒，對比高雄及台南市長坐鎮指揮，集體擺爛心態實在可議。尤其新北市幅員遼闊，淡水等北海岸地區風速在昨晚更達到10級，許多店家招牌掉落，烏來更在晚間累積雨量破百毫米，市民仍是辛苦冒雨上班上學，但侯友宜早就不顧市民、搶先放假。

卓冠廷說，侯友宜擺爛市政早有前例，今年8月早知有颱風侵台，他不顧新北卻跑去日本補外交學分，還裝模作樣穿上指揮官「紅背心」擺拍宣傳；昨晚更是離譜，放任市民受苦，自己找市長同樂抿紅酒，顯然忘了自己承諾的「永遠不會忘了，對新北市民的承諾跟責任」

卓冠廷批評，桃園市長張善政更扯，年初因為「抿兩口」事件，才遭網友封為酒駕市長，昨晚就完全忘掉過去教訓，一起跟侯友宜抿紅酒同樂；但昨天上午龍潭國軍總醫院發生樹木被強風吹倒事件，晚間桃園各地也有雨勢發生，張善政依然故我，缺席坐鎮防颱，完全無視外界觀感，也無視颱風可能帶來的災情，難怪被網友譏諷，國民黨的紅酒趴簡直是北北基桃防颱指揮中心。

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